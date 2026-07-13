Très amoureuse d'un Berger Allemand cette chienne Malinois joue avec lui de manière maladroite et très musclée (vidéo)

Truly a eu un coup de cœur pour Tex, le Berger Allemand, et lorsqu’elle le voit, elle ne sait pas vraiment comment s’y prendre pour jouer avec lui. Une vidéo publiée sur TikTok met en avant la relation attendrissante de ce duo qui s’est rencontré il y a peu, mais qui est déjà très proche.

La manière de jouer des chiens peut parfois nous effrayer en tant qu’humains. Certains n’hésitent pas à montrer les dents et à grogner, juste pour le jeu. Truly, le Malinois, et Tex, le Berger Allemand, s’entendent bien, mais leur jeu évoque parfois une douce bagarre.

Un coup de cœur

Même si la vidéo ne l’évoque pas forcément, le coup de cœur a été réciproque entre les 2 chiens qui se sont rencontrés par l’intermédiaire de leurs propriétaires. Truly a été présentée à Tex, le chien du petit ami de sa maîtresse, explique Parade Pets. C’est d’abord la chienne, semble-t-il, qui a particulièrement été attirée par le Berger Allemand. Un peu plus impassible, ce dernier a tout de même voulu créer un lien avec son admiratrice.

Un jeu étrange

Truly et Tex s’adonnent à un jeu étrange sur la vidéo du compte « @seajaydiary » publiée sur TikTok. Truly n’hésite pas à retrousser ses babines et à s’approcher de son camarade de jeu. Elle cogne sa tête contre lui, dans une démonstration de tendresse, mêlée d’une pointe d’agressivité.

On apprend que les chiens aiment jouer de la sorte dès qu’ils se voient. On note une asymétrie amusante entre Truly qui tente par tous les moyens de faire remarquer par Tex, et ce dernier, plus placide, qui accepte le jeu tout en restant allongé bien confortablement.

Les 2 chiens ont la chance que leurs propriétaires soient amenés à se revoir, et qui sait, qu’ils puissent un jour partager la même maison.

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