Une femme malvoyante sous le choc après avoir été refusée par un taxi à cause de son chien guide

Une femme malvoyante sous le choc après avoir été refusée par un taxi à cause de son chien guide

En l’espace de quelques minutes, Sam Heaton et sa chienne ont été confrontées à la bêtise humaine avant de bénéficier de sa bonté. Refusée par un chauffeur de taxi qui ne voulait pas d’animal à bord, elle a reçu l’aide d’une femme qui était témoin de la scène.

Malvoyante, Sam Heaton peut compter sur sa chienne guide Annie pour lui venir en aide au quotidien et la réconforter dans les moments difficiles. Sans la femelle Labrador Retriever, à ses côtés, elle serait privée de tant de choses et aurait beaucoup moins de liberté de mouvement.

Elle travaille pour Outlookers, une association consacrée aux personnes aveugles et basée à Batley, dans le nord de l’Angleterre. Elle s’y rend quotidiennement en bus en compagnie d’Annie, mais le matin du mercredi 13 avril, le car n’était pas arrivé à l’heure. Il lui fallait pourtant se rendre au centre au plus vite, parce qu’elle devait prendre part à une formation.

Sam Heaton a alors réservé un taxi auprès de la société Oakwell Taxis. Le véhicule est arrivé à l’heure prévue, mais au moment où elle s’apprêtait à monter, elle s’est rendu compte que la portière était verrouillée. Quand elle s’est adressée au chauffeur de taxi, ce dernier lui a simplement répondu « pas de chien à bord ». Elle lui a expliqué que la loi l’obligeait à accepter les chiens guides et d’assistance, mais son vis-à-vis ne voulait rien entendre, rapportait le Dewsbury Reporter.

Sam Heaton n’a même pas eu le temps de sortir son téléphone de son sac pour appeler Oakwell Taxis et signaler le comportement du chauffeur ; celui-ci a aussitôt redémarré, la laissant totalement médusée.

Une femme appelée Michelle a tout vu depuis le parc voisin où elle se trouvait avec son père et son chien. Elle est aussitôt venue vers Sam Heaton et lui a proposé de les accompagner, elle et sa chienne, en voiture. Elle ne connaissait même pas la destination de la propriétaire d’Annie, mais elle n’a pas hésité à l’aider. Michelle a même refusé l’argent que lui a tendu sa passagère pour l’essence.



Dewsbury Reporter

A lire aussi : « Elle la considère comme sa sœur » : une chienne place sa balle préférée à côté d'un bébé dans l'espoir de jouer (vidéo)

Le chauffeur de taxi a été suspendu

« Je tiens à remercier chaleureusement Michelle d'avoir été un être humain décent ce jour-là et d'avoir fait une offre si gentille, dit Sam Heaton. C'était un mélange de deux mondes ; avoir affaire à quelqu'un d’ignorant pour ensuite avoir cette proposition de quelqu'un de si gentil ».

Elle avait déjà vécu cette mésaventure. La fois précédente, c’était avec la société Huddersfield Taxis, qui avait ouvert une enquête. Des investigations qui sont d’ailleurs toujours en cours.

Pour sa part, Oakwell Taxis l’a contactée après l’incident du 13 avril pour l’informer que le chauffeur en question a été suspendu avec effet immédiat.