Un chien disparu pendant sa promenade a passé 4 jours dans un puits de 4 mètres de fond

Une chienne Labrador au goût certain pour les jeux de piste a disparu 4 jours après une promenade. Les propriétaires, très inquiets, se sont tournés vers une équipe de recherche qui a finalement retrouvé la malheureuse au fond d’un puits de mine, à près de 4 mètres sous terre.

Le Labrador de Mr et Mme Belton, Olive, a disparu le jeudi 14 avril pendant qu’elle faisait sa promenade au Lady Canning's Plantation à Sheffield, petite ville du nord de l'Angleterre. Le pet-sitter a tout simplement perdu la trace du chien. Olive est un Retriever qui aime suivre une piste, mais qui jusqu’alors, revenait toujours au rappel, a déclaré Mme Belton à News.

Cette dernière a fait son possible pour ne pas céder à la panique, mais plus le temps passait, plus les chances de retrouver Olive saine et sauve s’amenuisaient.

Un fort déploiement de recherche

Après 4 jours sans nouvelles de leur chien, Jo Belton et sa femme ont commencé à perdre espoir : « C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin », souligne Mme Belton.

Des membres du groupe de recherche volontaire de chiens Hart Sar ont donc été déployés sur le secteur de la disparition. Des pilotes de drones ont également parcouru la zone à l’aide de caméras thermiques afin de repérer l’animal.



Annie Lake / Facebook

Après plusieurs heures de quête, un ami de la famille a entendu de faibles cris provenant d’un trou profond. À la nouvelle, Mme Belton s’est « complètement effondrée ». « Nous étions convaincus qu'elle était morte. Quatre jours, quatre nuits. Nous étions un peu hystériques », précise-t-elle.

Des équipes de pompiers sont intervenues pour extirper la chienne du puits de mine.



Annie Lake / Facebook

Par bonheur, malgré sa chute de 4 mètres, Olive s’en est sortie indemne. Le chercheur bénévole Simon Marples a déclaré : « Heureusement, elle a léché la paroi rocheuse pour trouver de l'eau ».

Toute la famille était aux anges. Les autres chiens du foyer, un Labrador noir et un Border Terrier, sont « devenus fous de joie lorsqu’ils ont retrouvé Olive », a déclaré Mme Belton. Jo et sa femme ont chaleureusement remercié les bénévoles et les pompiers pour leur aide précieuse.

A lire aussi : Un Bouledogue Français devenu aveugle et quasiment sourd après avoir été battu trouve le salut dans les bras de sa bienfaitrice



Annie Lake / Facebook