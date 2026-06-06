Après l'abandon de 4 chiots nouveau-nés dans un carton devant une clinique vétérinaire de Seine-Saint-Denis, une association dépose plainte et cherche le coupable

4 chiots nouveau-nés ont été retrouvés abandonnés dans un carton déposé devant une clinique vétérinaire en pleine nuit, donnant lieu à une prise en charge en urgence. Malgré l’intervention rapide des soignants, l’un d’eux n’a pas survécu, tandis que les 3 autres ont été confiés à une association qui a déposé plainte et espère identifier l’auteur grâce aux images de vidéosurveillance.

Jusqu'à l'âge de 8 semaines, un chiot dépend fortement de sa mère pour l'alimentation, mais aussi pour l'apprentissage des bases sociales. Une séparation précoce a inévitablement de fâcheuses conséquences sur le jeune canidé, tant sur sa santé que sur son comportement. Que dire alors lorsque ce sont des bébés de quelques jours qui se retrouvent livrés à eux-mêmes, privés de leur génitrice et à la merci des dangers de la rue ?

C'est ce qui est récemment arrivé à une portée de 4 chiots à Livry-Gargan, en Seine-Saint-Denis. Ils avaient été abandonnés en pleine nuit dans un carton déposé devant la clinique vétérinaire locale, d'après Action Protection Animale .

C'est en récupérant le courrier, le carton ayant été laissé près de la boîte aux lettres, que le personnel de la clinique a fait cette triste découverte.

Les malheureux chiots n'avaient pas encore ouvert les yeux. Ils étaient seuls, en danger et privés de leur mère, depuis plusieurs heures au moins.

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Il n'y avait pas une minute à perdre. L'équipe s'est empressée de les emmener à l'intérieur pour les réchauffer et les nourrir au biberon. Malgré leurs efforts, l'un d'eux n'a pas survécu.



Action Protection Animale

« Abandonner des êtres aussi vulnérables est une lâcheté révoltante »

Action Protection Animale a pris les 3 survivants en charge et les a confiés à une organisation partenaire. Elle a également indiqué avoir déposé une plainte pour abandon. L'association espère que les images de vidéosurveillance aideront à identifier l'auteur de cet acte injustifiable.

Il s'agira ensuite, lorsque les chiots passeront le cap des 8 à 10 semaines d'âge, de leur trouver des familles aimantes pour toujours.

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« Abandonner des êtres aussi vulnérables est une lâcheté révoltante, autant envers eux que leur mère. D’autant plus que des solutions existent », peut-on lire sur le site d'Action Protection Animale.

« C’est un abandon lâche, cruel, impardonnable », souligne, par ailleurs, l'association qui invite les gens à faire stériliser leurs animaux et rappelle que « les refuges débordent de “portées non désirées” et d’abandons ignobles ».