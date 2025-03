La Fondation 30 millions d’Amis vient au secours de 14 chiens et 17 chats laissés dans une situation d’extrême précarité après le décès de leur maîtresse (vidéo)

Brigitte, enquêtrice pour la Fondation 30 millions d’Amis, avait eu plusieurs échos de la situation de ces chiens dans une propriété quasiment laissée à l’abandon. Sur les lieux, les sauveteurs et bénévoles ont eu affaire à une situation extrêmement préoccupante, exposant 14 chiens et 17 chats au manque grave.

Les signalements sont rarement infondés, le cas de cette propriété de l’horreur en est la preuve. C’est après un signalement, et une visite des lieux dans le Pas-de-Calais, rapportait 30 millions d’Amis, que Brigitte a découvert le décor dans lequel évoluait cette trentaine d’animaux.

30 Millions d'Amis

« On faisait marche arrière tellement ça sentait l’ammoniac »

L’atmosphère était accablante, occupée par une forte odeur d’ « excréments » et d’ « urine ». 8 chiens et 17 chats évoluaient dans la maison, dans un état de souffrance évident. Par ailleurs, les bénévoles l’apprendront plus tard, 6 autres chiens étaient enfermés dans un hangar extérieur. Les animaux ne bénéficiaient pas de couchage, et encore moins de gamelles, la nourriture leur étant donnée « à même le sol ».

5 années de cauchemar

La situation ne datait pas d’hier mais s’est amplifiée depuis le décès de la maîtresse des animaux. Depuis, sa sœur avait la charge de toutes ces boules de poils, mais ne parvenait pas à s’en occuper correctement, dépassée par les événements.

L’apparence des animaux reflétait la dure réalité à laquelle ils étaient confrontés : saleté, maigreur. La maison était envahie de puces, et de nombreux animaux semblaient présenter des difficultés plus graves comme des tumeurs et des malformations. Depuis plusieurs années, confiait la sœur de la défunte, les animaux étaient nourris de pâtes, par manque de moyens.

A lire aussi : Contrairement à la plupart des autres chiens, ce chiot est heureux de rendre visite à son vétérinaire et lui fait la fête (vidéo)

Une prise en charge au cas par cas

Les chats ont été confiés à des associations en lien avec 30 millions d’Amis et les chiens ont été confiés au refuge de La Tuilerie, situé en Seine-et-Marne. En arrivant dans les lieux, les canidés assoiffés ont passé plusieurs minutes à boire l’eau à disposition. Ils sont ensuite passés entre les mains de vétérinaires. Plusieurs cas ont attiré l’attention des professionnels. Jack, un croisé Griffon et Yorkshire a pu retrouver un peu de légèreté en étant débarrassé de presque 2 kilogrammes de poils collés à cause d’excréments qui l’empêchaient de se mouvoir correctement. Candy, elle, une Lhassa Apso, a démarré un traitement pour une tumeur mammaire très importante qui la forçait à rester en station debout.

Pour assurer la transition en douceur, les chiens sont logés dans les mêmes box afin de les rassurer.