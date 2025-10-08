Abandonné dans un appartement après l'expulsion de ses maîtres, ce chat est retrouvé par un huissier de justice

Les abandons sont souvent liés à des problèmes familiaux ou professionnels mais parfois, ils découlent aussi d’un simple déménagement. La famille de Salem, un adorable matou noir, a été expulsée de son appartement par décision d’huissier. En partant, ils ont récupéré toutes leurs affaires… sauf Salem qui a été volontairement abandonné sur place.

On ignore combien de temps Salem est-il resté seul, sans eau ni nourriture, dans cet appartement poisseux. Mais, lorsque l’huissier est passé faire un état des lieux du domicile désormais vacant, il a trouvé la boule de poils dans un état lamentable et a immédiatement contacté la fondation 30 Millions d’Amis . Après avoir porté secours au félin, les bénévoles ont tenté de retrouver les maîtres de ce dernier en vain… Il avait bien une micropuce, mais cette dernière l’identifiait comme “chat libre” venant justement de la Fondation. Cela signifie que, des années auparavant, il avait déjà été capturé par des bénévoles afin d’être stérilisé, puis relâché dans la nature avant d’être, semble-t-il, accueilli par les locataires de ce fameux appartement.

Une situation “incompréhensible”

Philippe Kayes, juriste au refuge du Vaucluse (84), a qualifié cette situation “d’incompréhensible”. L’animal “livré à lui-même”, n’avait pas de quoi se désaltérer ni de quoi se nourrir… “Je ne sais pas combien de temps il a pu rester là”, déplorait-il avec tristesse. Une période bien sombre pour Salem qui a été récupéré avec une blessure profonde et infectée au niveau du crâne ainsi que ses 2 canines supérieures cassées. Sans perdre une journée de plus, la Fondation lui a prodigué les soins nécessaires et l’a aidé à reprendre du poids, lui qui était si maigre que l’on pouvait sentir ses côtes…

Par la suite, Salem a été placée en famille d’accueil, chez Véronique. Grâce à l’amour et à la bienveillance de cette dernière, le beau félin a pu reprendre du poil de la bête et a recommencé à faire confiance en l’Humain. “Il est très tranquille et me suit partout (...). Il s’est déjà adapté. Ce que je souhaite, c’est qu’il soit heureux. Je ne peux pas concevoir qu’on ait pu lui faire une chose pareille” confiait alors la bénévole avec tendresse.

© Photo d'illustration

Justice pour Salem

La Fondation 30 millions d’amis a quant à elle décidé de porter plainte contre l’ancienne famille du chat pour “abandon volontaire”. Concernant Salem, il semble qu'il ait finalement été adopté par sa maman d'accueil !