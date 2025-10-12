Après des années difficiles, cette chienne de 10 ans renaît en famille d’accueil et espère enfin trouver un foyer pour la vie

A 10 ans, cette chienne n’a rien perdu de sa tendresse ni de sa joie de vivre. Après une période délicate dans un refuge anglais, Lucy Lou a enfin pu reprendre goût à la vie au sein d’une famille d’accueil bienveillante. Aujourd’hui, elle n’attend plus qu’une chose : trouver un foyer définitif pour y couler des jours heureux.

Elle n’est peut-être plus toute jeune, mais Lucy Lou déborde encore d’affection, et ne demande qu’à en donner et en recevoir. Après l’errance et un séjour au refuge difficile, cette chienne séniore a pu remonter la pente grâce à sa famille d’accueil et tout le monde espère désormais la voir trouver un adoptant, rapporte la BBC .

Femelle Akita Américain de 10 ans, Lucy Lou avait été découverte seule dans la rue. Elle avait été amenée au refuge Dogs Trust de Kenilworth, à une vingtaine de km au sud-est de Birmingham, en avril 2025.



Dogs Trust

L’examen réalisé par le vétérinaire a révélé qu’elle souffrait de quelques problèmes de santé, en particulier au niveau des yeux ; elle était, en effet, atteinte d’un entropion. Autrement dit, ses paupières étaient enroulées vers l’intérieur, ce qui lui valait inconfort et troubles de la vision.

Grâce aux traitements, son état s’est nettement amélioré sur ce plan, mais pas vraiment sur celui mental et émotionnel. Malgré les efforts des bénévoles, Lucy Lou ne supportait pas la vie au refuge. Tout a changé lorsqu’elle a été placée en famille d’accueil.

Au sein de son foyer provisoire, “Lucy Lou a rapidement appris la propreté et a commencé à montrer son côté aimant, accueillant tout le monde en remuant joyeusement la queue et profitant de la vie”, d’après l’association de protection animale.

“Elle a encore tellement d'amour à donner”

La chienne a vécu une véritable métamorphose, et elle est désormais prête pour l’adoption. Au refuge, on lui cherche une famille aimante pour toujours et espère qu’elle n’aura pas à attendre bien longtemps. “Tout ce dont Lucy Lou a besoin, c'est d'une maison pour une retraite heureuse et aimante où elle pourra s’amuser avec ses jouets et se détendre au soleil”, a déclaré Emma-Jane Thomas, membre de Dogs Trust Kenilworth.

Dogs Trust

“Lucy Lou est peut-être âgée, poursuit-elle, mais elle a encore tellement d'amour à donner. Nous sommes convaincus qu'elle sera une excellente compagne pour quelqu'un et qu'elle vivra sa retraite avec le style qu'elle mérite.”