Après des années de signalements, 5 chiens sauvés d’un chenil insalubre reçoivent enfin les soins et l'attention qu'ils méritent avant leur adoption

5 chiens vivant dans des conditions insalubres ont finalement été retirés d’un chenil près de Nancy grâce à l’intervention de la SPA Lorraine. Pris en charge par le refuge, les animaux malades et négligés entament désormais une nouvelle vie, loin de l’enfer qu’ils ont connu.

A Autrey, près de Nancy (54), la SPA Lorraine a porté secours à des chiens qui vivaient dans la négligence et l'insalubrité, rapportait Lorraine Actu .

Si l'intervention avait eu lieu en juin 2026, c'est le 21 juillet que le refuge SLPA de Velaine-en-Haye, géré par la SPA Lorraine, a partagé la vidéo du sauvetage sur sa page Facebook.

Le chenil en question avait fait l'objet de plusieurs signalements par le passé. Le premier, effectué par la même association, avait été enregistré en 2021, mais la procédure avait été classée sans suite.

D'autres chiens avaient ainsi rejoint ceux déjà présents sur la propriété pour souffrir à leur tour de ces conditions de vie déplorables. Des canidés appartenant, pour la plupart, à des races traditionnellement élevées pour la chasse : Epagneuls, Griffons…



SLPA de Velaine-en-Haye / Facebook

La patience et la détermination de l'équipe de la SLPA de Velaine-en-Haye ont fini par être récompensées ; celle-ci a obtenu l'autorisation du parquet pour procéder à la saisie. Elle est intervenue aux côtés de la gendarmerie et de la DDPP (Direction départementale de la protection des populations).

Les protagonistes ont ainsi découvert et secouru 5 chiens mal en point. Les quadrupèdes étaient couverts de puces et de tiques. Certains souffraient également d'otites. 4 d'entre eux étaient positifs à l'anaplasmose, une maladie infectieuse causée par la bactérie bactérie Anaplasma phagocytophilum, qui est transmise par les tiques.

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SLPA de Velaine-en-Haye / Facebook

« Les chiens ne recevaient pas les soins dont ils avaient besoin »

Les conséquences logiques de la négligence et de conditions inimaginables ; les intervenants ont été saisis par « l'odeur [...] insoutenable » des lieux, d'après le témoignage livré par Mélanie, de la SLPA de Velaine-en-Haye, à Lorraine Actu. « Les chiens n’étaient protégés ni du froid ni de la chaleur et ne recevaient pas les soins dont ils avaient besoin », poursuit la bénévole.

De vieux morceaux de viande imprégnés de sang traînaient dans une casserole, tandis que les canidés évoluaient au milieu de leurs déjections.

Arrachés à cet enfer, ils sont désormais soignés et réconfortés au refuge, en attendant d'être adoptés. L'un d'eux l'a d'ailleurs déjà été.

Le conseil Woopets : comment protéger efficacement son chien contre les tiques et les puces ?

Les tiques et les puces peuvent provoquer des démangeaisons, des irritations cutanées, mais aussi transmettre certaines maladies. Une prévention régulière permet de limiter les risques. Voici les bons réflexes à adopter :