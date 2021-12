Job de rêve : 27 000 euros par an pour câliner des chiots et jouer avec eux toute la journée

Photo d'illustration

Le poste que propose actuellement Guide Dogs a de quoi faire rêver tous les amoureux des chiens. Il consiste notamment à jouer, câliner et à suivre les progrès des chiots. Des canidés destinés à devenir chiens guides d’aveugles.

Guide Dogs, organisation britannique qui forme des chiens guides d’aveugles, cherche son nouvel « Assistant en sciences canines », comme le rapportait le Mirror mercredi 1er décembre. Les prétendants devront toutefois se dépêcher, car le dernier délai pour déposer sa candidature est ce dimanche 5 décembre.

La mission pour ce poste consistera en partie à passer du temps avec des chiots en jouant avec eux et en les câlinant. Des interactions essentielles pour leur développement, leur éveil et leur socialisation, dans l’optique du futur métier de ces animaux qui sera d’aider les personnes souffrant de cécité partielle ou totale.



Image d'illustration

Le salaire annuel est de 20 599 à 23 173 livres sterling, soit 24 000 à 27 000 euros environ, pour 4 jours de travail par semaine et dans le cadre d’un contrat de 12 mois. Le candidat retenu travaillera au centre national de Guide Dogs situé à Leamington Spa, près de Birmingham dans le Centre de l’Angleterre.

L’offre attire déjà de nombreux postulants passionnés de chiens. Si cette dernière caractéristique est bien évidemment indispensable, d’autres aptitudes et qualités bien spécifiques sont recherchées par Guide Dogs. Le poste requiert un diplôme scientifique ou en rapport avec le comportement animal, ou alors une expérience de 2 ans au moins avec les animaux. Maîtrise de l’outil informatique, organisation, connaissances en méthodologies de recherche et en éthique sont également demandées.

« Ce rôle important sera centré sur le bien-être de nos chiots »

Helen Whiteside, qui assure la direction scientifique au sein de Guide Dogs, explique que cette organisation « élève et forme plus de 1000 chiens par an ». Elle fournit plus de détails sur le rôle qu’aura l’Assistant en sciences canines : « « [Il] soutiendra le développement et l'exécution de nos recherches sur le comportement, la santé et le bien-être des chiens. Ce rôle important sera centré sur le bien-être de nos chiots : apprendre à les connaître et interagir avec eux pour qu'ils deviennent des chiens-guides heureux et en bonne santé. »

Image d'illustration

La personne qui occupera cet emploi participera à la collecte de données pour l’évaluation comportementale des chiots, qu’elle rencontrera dès l’âge de 7 mois, pour ensuite suivre leur développement jusqu’à l’âge adulte. Puis elle continuera de leur rendre visite régulièrement chez leur famille d’accueil.