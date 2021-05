Une femme aveugle et son chien-guide heureux de se retrouver après des mois de séparation douloureuse

Privées l’une de l’autre pendant 7 longs mois, une femme aveugle et sa chienne guide ont enfin pu se retrouver en laissant pleinement s’exprimer leurs émotions. L’animal était hospitalisé après avoir subi une intervention chirurgicale.

Malgré la cécité, Kimberley Burrows s’efforce de mener une vie normale, de s’adonner à ses activités préférées comme toute jeune femme de son âge. Si elle y parvient, c’est grâce à sa grande volonté, mais aussi à Tami, sa chienne-guide d’aveugle.

Etudiante en arts vivant à Leeds, Kimberley Burrows était malvoyante de naissance. Il y a 4 ans, l’état de ses yeux a empiré et elle a totalement perdu la vue après le décollement de ses 2 rétines. Tami a toujours été d’un précieux soutien pour elle, et ce, depuis leur rencontre en 2014.

« Elle me donne la liberté de profiter de ma vie comme n'importe qui d'autre », raconte l’intéressée au sujet de la femelle Labrador-Retriever de 8 ans. Cette dernière l’avait même accompagnée lors de concerts de heavy metal avant la crise sanitaire.

Elles ont toutefois dû être séparées l’une de l’autre en août dernier. Le vétérinaire avait décelé des tumeurs bénignes chez Tami et il fallait les retirer chirurgicalement. L’opération s’est bien déroulée, mais la chienne est restée en clinique jusqu’à son rétablissement complet. Ce qui a duré très exactement 213 jours, rapporte People.

Récemment, Tami et Kimberley Burrows ont enfin pu se retrouver. « Quand on m’a appelée pour me dire que Tami était en bas à la réception de mon logement étudiant, j’avais l’impression que l'ascenseur arrivait trop lentement », relate la jeune femme.

« Je ne me suis jamais sentie aussi heureuse »

La chienne a couru vers elle en remuant la queue de toutes ses forces. Kimberley Burrows a eu du mal à retenir ses larmes.

Sans Tami, elle se sentait seule, déprimée et vulnérable. Avec son amie à 4 pattes de nouveau à ses côtés, elle a retrouvé le sourire et toute sa joie de vivre. D’autant plus que, malgré les 7 mois qui se sont écoulés, la chienne n’a rien perdu de ses aptitudes de guide. Elle a repris sa mission auprès de Kimberley comme si elle ne s’était jamais arrêtée.

« Je suis extrêmement fière d'elle et ne me suis jamais sentie aussi heureuse », confie sa maîtresse.