Après avoir vaincu sa timidité, Meadow, la chienne au passé difficile, continue d’apprendre à faire confiance aux humains (vidéo)
Il est difficile de connaître le passé des chiens issus de refuge. Certains d’entre eux, ont ainsi vécu de grandes souffrances au contact de l’Homme et doivent réapprendre à lui faire confiance. Meadow fait partie de ces toutous. Heureusement pour elle, elle peut redécouvrir les joies du contact humain grâce à une famille d’une formidable bienveillance.
Nous vous parlions récemment de Meadow, une chienne issue du refuge Saving South Texas (États-Unis). Son passé et les maltraitances probablement subies avaient provoqué chez elle une très grande timidité, voire une peur des humains. Cependant, grâce à la formidable bienveillance et la patience de sa famille d’accueil, la boule de poils avait commencé à s’ouvrir au monde, vainquant ses appréhensions.
We're adding another safe place to her list ???????? #fosterdog #healing #dogtransformation? Blessings (feat. Steven Sharp Nelson) - David Tolk
Il y a quelques jours, une nouvelle vidéo a été postée sur le compte TikTok @thefatdog et reprise par Newsweek. On y retrouve Meadow, dont le comportement s’est incroyablement amélioré ; l’adorable chienne n’hésitant plus à s’approcher de ses bienfaiteurs. Elle s’est même permise un “bisou” à sa maman d’accueil. Cette dernière, surprise, n’a pu s’empêcher de manifester sa joie. Malheureusement, les vieux démons de Meadow ont vite refait surface et elle a mal interprété la réaction de son humaine, pensant alors avoir fait une bêtise.
I messed up. As foster parents, we do sometimes. I didn’t mean to scare Meadow with my own emotions. But I’ve spent every moment since showing her she’s safe… that I’ll never punish her for giving me a kiss on the face. #fosterdog #healing #dogtransformation? Dream Away - Ramol
Cependant, c’est sa maîtresse temporaire qui avoue avoir fait une bêtise, comme elle l’écrit en légende de la vidéo : “J'ai fait une erreur. En tant que parents d'accueil, ça nous arrive parfois. Je ne voulais pas effrayer Meadow avec mes émotions. Mais depuis, j'ai passé chaque instant à lui montrer qu'elle est en sécurité… que je ne la punirai jamais pour m'avoir fait un bisou sur le visage”.
© @thefatdog / TikTok
Et la suite des images lui donne raison. On peut voir que, petit à petit, Meadow a de nouveau commencé à faire des bisous à ses protecteurs. Dans les dernières secondes, on peut même assister à une scène particulièrement émouvante, où la boule de poils s'assoit à côté de son humaine, le regard débordant d’amour et de reconnaissance pour celle qui a changé sa vie.
D’ailleurs, nombreux sont les internautes qui, en commentaires, font part de leur profonde émotion devant une telle métamorphose. Le cas de Meadow montre ainsi qu’aucune situation n’est vraiment désespérée et que beaucoup d'amour et de patience peuvent venir à bout de tout.
