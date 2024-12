Ce petit garçon a trouvé une astuce imparable pour obtenir des bisous du chien de la famille (vidéo)

Lorsqu’Emily Suttles, une habitante de Rochester Hills, dans le Michigan (États-Unis), a ramené Brooks, son nouveau-né, à la maison, elle était un peu nerveuse quant à la réaction de son Husky, Dierks. Pourtant, même s’il n’est pas un chien câlin, le toutou a tout de suite adopté le petit Brooks. Depuis, c’est une tendre amitié qui unit le bambin et le chien. Les images dernièrement capturées en vidéo par Emily en témoignent.

Un adorable stratagème

Récemment, Emily a remarqué que Brooks se livrait à un étrange manège. Elle voyait son petit garçon de 16 mois courir vers un mur de la maison et se cogner doucement la tête contre celui-ci. Brooks retournait ensuite vers Dierks qui était allongé sur le canapé.

« Mon fils a commencé à faire semblant de se cogner la tête et à me demander un bisou pour se sentir mieux, puis il a réalisé qu'il pouvait faire en sorte que le chien l'embrasse aussi », a expliqué Emily à People. « Je me suis dit : "Wow, ce gamin sait ce qu'il fait !" »

Une jolie surprise

Étant donné qu’elle a trouvé cette scène vraiment très mignonne, Emily a décidé de la filmer et de la partager sur TikTok. À sa grande surprise, la vidéo est rapidement devenue virale, accumulant plus de 3 millions de vues.

En lisant les centaines de commentaires laissés par les internautes, Emily a adoré voir à quel point les gens trouvaient Brooks « intelligent et drôle ».

© em_suttles / TikTok

« J'ai été choquée que cela soit devenu viral, vous pensez toujours que votre enfant est l'enfant le plus drôle du monde, je suis heureuse que tant d'autres aient pu en faire l'expérience également », a déclaré Emily.

« J'espère que les gens trouveront l'innocence et la joie dans cette petite vidéo et pourront égayer un peu leur journée ! », a-t-elle ajouté.

© Emily Suttles / People

La jeune femme espère également que le lien entre son fils et son chien continuera de se développer à l’avenir. Cela semble en tout cas bien parti !