Après 2 ans de patience, cette chatte craintive décide d’accorder sa confiance à sa sauveteuse (vidéo)

Merel Poots est une grande amoureuse des bêtes. Depuis qu’elle est enfant, cette DJ née aux Pays-Bas n’a cessé d’aider les animaux dans le besoin et cela s’est poursuivi à l’âge adulte. Une féline errante a eu la chance de croiser son chemin, car la femme n’est pas du genre à abandonner ceux qui ont besoin d’elle !

Cette dernière a d’ailleurs aidé de nombreux chats depuis qu’elle vit à Ibiza. Des milliers de chats errants arpentent l’île espagnole, comme l’a précisé Newsweek. Quand elle le pouvait, Merel tâchait de les accueillir en tant que famille relais, puis de leur trouver une maison pour toujours. Elle a aussi adopté 5 félins secourus.

@djblckbrd / TikTok

Une féline particulière

Merel Poots a désormais acquis une certaine expérience en matière de sauvetage, mais sa rencontre avec Rosie n’a pas été de tout repos. La chatte au pelage bicolore est apparue sur sa propriété du jour au lendemain : « Elle était sauvage, effrayée, sifflait et se cachait [...] Soit elle a escaladé ma clôture par pure panique, soit quelqu'un l'a jetée par-dessus » témoignait la musicienne.

En effet, il était difficile, voire impossible, de pénétrer dans son jardin sécurisé. Quoi qu’il en soit, le quadrupède était là et semblait avoir besoin d’aide. Toutefois, il ne comptait absolument pas se laisser approcher. Merel a donc dû ruser pour l’attirer dans sa maison et s’occuper de lui.

Une confiance progressivement gagnée

Une fois à l’intérieur, les choses ne se sont pas arrangées. Au contraire, Rosie était sur ses gardes, mais sa bienfaitrice pouvait au moins garder un œil sur elle. Elle a commencé à pouvoir la toucher à l’aide d’un bâton, car la chatte n’aimait pas le contact des mains. 2 ans se sont écoulés et Merel n’a jamais relâché ses efforts pour gagner la confiance de l’animal. Lequel a finalement baissé sa garde il y a quelques mois seulement.

A lire aussi : Rejetés par leurs mères respectives, un chaton et un chiot nouveau-nés trouvent du réconfort dans leur merveilleuse amitié (vidéo)

Dans une vidéo postée sur la plateforme TikTok, on voit Merel la caresser, ce qui relève du miracle. De plus, la chatte a retrouvé la santé et arbore notamment un pelage radieux. Une victoire pour la sauveteuse, qui n’a pas baissé les bras depuis leur première rencontre : « C'est magique quand un chat me fait confiance tout à coup [...] Elle adore être caressée, alors j'espère qu'un jour, je pourrai la prendre dans mes bras » confiait-elle.