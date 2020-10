Des vétérinaires appellent à la prudence face à l’augmentation des cas de parvovirose, ils évoquent un risque d’épidémie !

Photo d'illustration

Maladie mortelle, contagieuse, mais efficacement prévenue grâce à la vaccination, la parvovirose sévit actuellement dans le grand Reims. Une quinzaine de cas de chiens infectés ont été enregistrés en 2 semaines, amenant les vétérinaires rémois à appeler les maîtres à la vigilance.

Au cours des 15 derniers jours, 5 chiens ont été hospitalisés après avoir contracté la parvovirose, et il y a « malheureusement eu un décès », indique le docteur Philippe Cohen, vétérinaire rémois, à L’Union. Les quadrupèdes en question font partie de la quinzaine de canidés infectés par le parvovirus durant ladite période, et pris en charge dans les cliniques vétérinaires de Bezannes et de Saint-Brice.

Il n’en fallait pas moins pour que les vétérinaires du Grand Reims évoquent une « épidémie qui se profile dans la Marne » ou de « cluster » sur les réseaux sociaux, à travers lesquels ils invitent les propriétaires canins à faire preuve de prudence et à faire vacciner leurs compagnons si ces derniers ne l’ont pas été.

Le vaccin reste, en effet, la principale parade face à cette maladie mortelle qu’est la parvovirose. Elle est d’ailleurs incurable dans une partie des cas. Elle peut survenir à tout âge, même si les chiots non vaccinés en pâtissent le plus. Par ailleurs, plus les gens négligent cette mesure de prévention, plus l’immunité collective est affaiblie.

La parvovirose donne lieu à une forme grave de gastro-entérite, se manifestant via des symptômes tels que la perte d’appétit, la léthargie, les vomissements ou encore une diarrhée importante. L’organisme est fortement mis à mal par la déshydratation et le système immunitaire du chien est considérablement fragilisé, parfois jusqu’au décès (un cas sur 2 chez les chiots malades).

A lire aussi : Pour son chien qu'il adore, il n'hésite pas à détruire les murs de sa maison

Le parvovirus se transmet soit par contact direct, soit via les déjections et vomis émis par les chiens infectés. Ce virus peut rester présent dans l’environnement sur une période pouvant aller jusqu’à 6 mois, d’où la nécessité d’être vigilant en termes de protection (par le vaccin, donc) et d’hygiène.