Après avoir servi pour les combats canins et vécu dans des conditions terribles, 47 chiens découvrent l'amour auprès d'humains bienveillants

Un sauvetage de grande ampleur a été réalisé aux États-Unis. 47 chiens et chiots, détenus dans des conditions terribles, ont été transportés en lieu sûr après leur saisie. D’après leurs sauveurs, ces animaux seraient les victimes d’un réseau présumé de combats canins.

Au début du mois de novembre, forces de l’ordre et membres de la Humane World for Animals sont intervenus sur 3 propriétés rurales des comtés de Chester et de Lancaster. Sur place, ils ont secouru 47 chiens et chiots.

Comme le rapporte le magazine People, les secouristes ont découvert des animaux enchaînés dans les bois, cachés derrière des dépendances ou encore attachés près d’abris de fortune. Certaines chaînes étaient ancrées au sol et à des barils en plastique.

La plupart d’entre eux traînaient un corps maigre dû à la malnutrition, des blessures et des cicatrices. Les puces avaient également envahi leur fourrure. Malgré leur calvaire, les canidés ont accueilli leurs sauveurs en remuant la queue avec espoir.

« Ils semblaient souffrir et se sentir seuls »

À la suite de l’intervention, les rescapés ont été examinés par des vétérinaires. Ces derniers ont constaté des blessures « compatibles avec des combats de chiens organisés », comme des plaies infectées, des myriades de cicatrices et de graves troubles dentaires.

De plus, les enquêteurs ont trouvé sur les lieux des équipements généralement associés à ces pratiques barbares, comme « ce qui semblait être les vestiges d’une arène de combat ».

L’une des découvertes les plus déchirantes, selon l’association, a été celle d’une chienne fragile qui allaitait ses 3 petits dans une cage exigüe et souillée d’excréments. D’abord effrayée, la maman a finalement baissé sa garde très vite et s’est laissé approcher par les sauveteurs.

« C'est déchirant de voir autant de chiens — blessés, couverts de cicatrices et ayant besoin de soins vétérinaires — attachés au bout d'une lourde chaîne, déclare Janell Gregory, directrice de la Humane World for Animals de Caroline du Sud, ils semblaient souffrir et se sentir seuls. C'est une grande satisfaction de les voir remuer la queue et nous faire des bisous une fois en sécurité. »

Plusieurs arrestations effectuées

Les 47 chiens secourus ont été transportés dans un lieu sûr après l’opération de sauvetage. Vétérinaires et bénévoles leur prodiguent de nombreux soins, leur offrent un abri propre, mais leur apportent aussi beaucoup d’amour. Après avoir connu l’enfer, tous ces animaux victimes de la cruauté humaine vont pouvoir goûter à la douceur et aux plaisirs simples de la vie.

Le chef de la South Carolina Law Enforcement Division (SLED) a indiqué que cette intervention s’inscrivait dans le cadre de la lutte menée par l’agence contre les combats de chiens. Plusieurs arrestations ont été effectuées en lien avec ce sauvetage.