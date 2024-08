Enfermés pendant 4 ans dans une cage au milieu de leurs excréments, ces chiens découvrent ce que sont l'amour et la vie de famille (vidéo)

Sweety et Rocky ont vécu 4 longues années dans une cage en Inde. Après avoir été sauvés par des amoureux des animaux, les 2 chiens ont découvert que tous les humains n’étaient pas mauvais. Soignés, toilettés et aimés, ils savourent désormais le bonheur de la vie de famille.

« Le chien est le seul être qui nous aime plus qu’il ne s’aime lui-même », a écrit le dramaturge Fritz von Unruh. Mais certains individus font fi de cet amour inconditionnel, et n’hésitent pas à briser le cœur de celui que l’on nomme « le meilleur ami de l’Homme ».

En Inde, 2 Loulous de Poméranie ont vécu dans des conditions catastrophiques pendant 4 ans. Les pauvres bêtes vivaient dans une cage au milieu de leurs excréments, sans bénéficier d’aucun soin ni même de petits témoignages d’affection. Leur prison étant placée à l’extérieur, les détenus ont toujours subi les humeurs de la météo de plein fouet…

Lorsqu’il a été informé de leur état, Vijay Rangare – président de l’association PFA Mumbai – s’est très vite rendu sur place avec une équipe et des policiers. Le jour du sauvetage, il a filmé les 2 petites misères, puis a publié les images de l’intervention sur les réseaux sociaux.

© Vijay Rangare / Instagram

Sweety et Rocky découvrent le bonheur de la vie de famille

Sur Instagram, la vidéo et les photos du sauvetage ont récolté plus de 3 000 « like ». De nombreux internautes ont exprimé leurs remerciements et leur soulagement.

« Merci monsieur. Pourquoi les gens prennent-ils des chiens de race et les soumettent-ils à une telle cruauté ? Ne gardez pas d’animaux de compagnie si vous ne pouvez pas vous engager à les aimer. Ils sont comme des membres de la famille », commente l’un d’entre eux.

« Merci à la PFA de s'être empressée de gérer ce sauvetage. Veuillez poursuivre le propriétaire au maximum de ce que permet la loi, et faire de lui un exemple pour dissuader les autres de commettre une telle cruauté », écrit un autre.

A lire aussi : Un garçon dyslexique angoissé par l'apprentissage de la lecture rencontre un chien handicapé qui va changer sa vie

L’article paru sur le site web de The Free Press Journal ne nous informe pas au sujet d’éventuelles poursuites. Toutefois, il nous annonce que les rescapés – nommés Sweety et Rocky – ont été chouchoutés… puis adoptés !

Au sein de leur nouvelle famille aimante et responsable, ils pourront apprendre à faire le deuil de leur passé. Sweety et Rocky découvrent enfin le sens du mot « amour ».