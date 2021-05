Découverte de 42 chiens utilisés pour des combats et gardés dans des cages au milieu de leurs matières fécales

Une quarantaine de Pitbulls d’âges divers ont été secourus par la police et le contrôle animalier après leur découverte dans une propriété floridienne. Ils étaient utilisés dans des combats de chiens et vivaient dans des conditions déplorables. 3 personnes ont été arrêtées.

Fin février, la police de Daytona Beach, dans l’Etat de la Floride, est intervenue dans une propriété abritant un élevage clandestin de chiens destinés au combat, rapportait ClickOrlando ce mardi 16 mars.

Les policiers y avaient d’abord découvert une clôture installée illégalement, avant de se rendre compte de la présence des canidés.

Des chiens couverts de cicatrices et de blessures, et qui étaient soit attachés au moyen de lourdes chaînes, soit gardés dans des cages exiguës et dont les sols étaient couverts d’excréments et d’urine.

Les animaux n’avaient que très peu d’eau à leur disposition et étaient séparés les uns des autres. Une mesure courante dans le milieu des combats canins, destinées autant à prévenir les blessures qu’à exacerber leur agressivité.

Les Pitbulls enchaînés n’avaient que des abris de fortune en bois ou en plastique pour se protéger. Ceux encagés n’avaient pas de couchage.

Les policiers, qui ont été rejoints par le service de contrôle des animaux local, ont également découvert un produit utilisé pour accélérer la guérison et la production de globules rouges. Une autre pratique courante dans ce domaine.

3 individus interpellés et poursuivis pour cruauté animale

Au total, 42 chiens ont été évacués lors de cette opération : 20 femelles adultes, 4 mâles adultes, ainsi que 18 chiots âgés de 8 à 12 semaines. Ils ont été transférés au refuge de la Halifax Humane Society.

3 personnes ont été arrêtées : Noble Geathers, 53 ans, propriétaire des lieux, Earl Holmes, de 3 ans son cadet et suspecté de pratique illégale de la médecine vétérinaire, ainsi que Benjamin Ponder, 33 ans et accusé de possession de drogue. Ils seront poursuivis notamment pour cruauté animale.