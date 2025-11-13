Ils craignaient que leurs animaux ne s’entendent pas et son étonnés lorsqu’ils les découvrent en train de dormir ensemble (vidéo)

L’arrivée d’un nouvel animal dans le foyer peut être source d’appréhension. On ignore si le nouveau venu trouvera sa place, si l’entente sera bonne avec celui qui était là avant et la tournure que prendront les évènements. Pour ce duo, ces propriétaires n’auraient pas pu rêver mieux.

C’est une vidéo publiée sur TikTok par « @sanaalagic » qui nous permet de faire connaissance avec cet adorable duo. Le chien et le chat ne font pas que se tolérer, ils sont très liés, au point de partager leur sommeil ensemble. Les internautes fondent face aux images qui traduisent toute la confiance mise en place.

Des images réconfortantes

Newsweek, qui a relayé le clip, est du même avis. Nous avons besoin d’images réconfortantes qui nous montrent que tout peut se passer à merveille entre un chien et un chat, contrairement aux idées reçues.

Sur les images, on se demande bien où est caché le chat noir et blanc, car d’emblée, on voit surtout le chien, sans doute un Golden Retriever, couché sur le canapé. Très vite, on voit l’arrière du corps du chien dépasser, et l’on saisit que sa tête est sous le chien.

Ces instants de sommeil partagés sont rares et le lien qui unit ces 2 animaux est certain.

@sanaalagic / TikTok

« Nous craignions qu’ils ne s’entendent pas »

La crainte de ces propriétaires était réelle, expliquaient-ils sous la vidéo. Pour eux, il était probable que leurs animaux ne se tolèrent pas. Ils ont rapidement eu la confirmation que la réalité serait bien différente, avec une première rencontre qui s’est bien passée.

Bien au chaud sous le corps de son meilleur ami, le chat semble avoir trouvé son refuge, au même titre que le chien qui dort aussi paisiblement.

Une entente plus répandue que ce que l’on croit

D’après un rapport publié en 2020 par la revue Plos One, 64% des chiens et des chats qui vivent ensemble joueraient aussi ensemble. Ce qui semble compter le plus est la première rencontre, qui doit être encadrée par les propriétaires. Il faut ensuite une bonne dose de patience et de bienveillance pour laisser le temps à chacun de prendre sa place dans la maison.

@sanaalagic / TikTok

Des internautes charmés

Si plusieurs internautes commentent avec humour : « Je peux presque garantir que le chien était là en premier », ils sont nombreux à s’accorder en disant que « les chats recherchent la chaleur ». Se soutenir, se réchauffer, voilà les belles valeurs de cette amitié chat-chien.