L'œil attentif d'une éducatrice relance l'espoir pour la propriétaire d'un chien volé

La propriétaire d’un chien s’était fait voler l’animal par une adolescente le mois dernier et restait sans nouvelles de son compagnon depuis. Jusqu’à cette rencontre fortuite entre l’éducatrice du canidé et l’auteure du forfait.

Un chien et sa maîtresse ont été réunis plusieurs semaines après le vol de l’animal, grâce à la présence d’esprit d’une professionnelle de l’éducation canine. Un récit rapporté par France Bleu le mardi 16 mai.

Les faits ont eu lieu la veille, lundi 15 mai, au centre-ville de Toulouse (31). Ce soir-là, l’éducatrice canin marchait dans la rue quand une jeune fille promenant un chien a attiré son attention. Le quadrupède lui semblait familier, et pour cause ; elle avait participé à son apprentissage et le voyait assez régulièrement.

Elle s’est ensuite souvenue que le chien en question avait été enlevé à sa propriétaire en avril dernier. Un vol qui avait d’ailleurs été commis de manière brutale.

L’éducatrice s’est tout de suite rapprochée de la police municipale toulousaine, à laquelle elle a livré une description précise de l’adolescente et du canidé qui l’accompagnait. Les forces de l’ordre ont rapidement retrouvé le duo et interrogé la jeune personne.



Photo d'illustration

Cette dernière a affirmé qu’un individu qu’elle ne connaissait pas lui avait vendu le chien. Très vite, les policiers se sont rendu compte qu’un avis de recherche avait été émis au sujet de cette mineure, car elle était en fugue. Son récit d’achat de l’animal n’était pas du tout crédible.

L’ado formellement reconnue par la propriétaire du chien

Le chien était identifié par puce électronique et son vol avait été déclaré par sa maîtresse. Lorsque celle-ci a vu l’adolescente, elle a immédiatement reconnu celle qui s’en était prise à elle quelques semaines plus tôt pour s’emparer de son ami à 4 pattes. Elle a donc pu retrouver son chien sain et sauf le soir-même, après une longue période d’angoisse.

Quant à la ravisseuse, elle devra très probablement répondre de ses actes face au juge des enfants.

Une fois de plus, l’identification a permis des retrouvailles inespérées entre un chien et sa famille. Ici, c’est aussi l’œil attentif d’une spécialiste de l’éducation canine qui a fait la différence et contribué grandement à cet heureux dénouement.