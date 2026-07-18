Après avoir sauvé sa sœur et son chien d’un incendie, Gabin, 9 ans, reçoit la médaille d’honneur pour acte de courage et de dévouement par la mairie d'Arras (62)

En avril dernier, Gabin Coquel, âgé de 9 ans, a sauvé la vie de sa petite sœur de 5 ans et de son chien, il vient d’être reçu par le maire d’Arras (Pas-de-Calais) pour une cérémonie officielle. Originaire de Neuville-Vitasse, le jeune garçon a eu le réflexe de protéger les siens en se rendant dans le sous-sol de la maison. Si la maison a brûlé, ses habitants sont sains et saufs. L’acte de bravoure de Gabin a été saluée en présence du maire de la ville en ce début du mois de juillet.

Sensibilisé par son papa ancien sapeur-pompier volontaire, le jeune garçon ayant un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme s’est exécuté lorsqu’il a vu les flammes apparaître. Lorsque la véranda a explosé violemment, sa petite sœur et son chien étaient à l’abris. Devenu le « héros préféré » de Laura, sa cadette, la ville d’Arras a souhaité rendre un hommage tout particulier à Gabin et à son courage d’autant plus rare pour son âge.

Un chien sauvé des flammes

Si Gabin a bien évidemment porté secours à sa petite sœur en faisant face aux flammes, il n’a pas oublié son chien, compagnon incontournable de sa famille. Les habitants d’Arras et au-delà, y compris sur le web, saluent le grand cœur de ce jeune homme qui a pensé à tous les êtres vivants de son foyer.

Préfet du Pas-de-Calais / Facebook

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« Un cadre exceptionnel pour un acte exceptionnel »

Pour l’occasion, qui rassemblait les officiels de la mairie, Gabin a reçu la médaille de la ville d’Arras, le prix du civisme pour la jeunesse ainsi que la médaille d’honneur pour acte de courage et de dévouement.

Fier du jeune citoyen de sa ville, Frédéric Leturque, le maire, confie à Ouest-France : « On voulait un cadre exceptionnel pour un acte exceptionnel, exemplaire pour la jeunesse ».

Une série de photos rend compte de toute la solennité de ce moment touchant.

De nouvelles perspectives pour la famille

Dès le lendemain du drame, une cagnotte a été lancée à destination de la famille, qui a également pu compter sur un soutien matériel important avec le don de vêtements et de matériel. N’ayant pas trouvé d’autre domicile, les parents de Gabin et leurs enfants sont logés pour le moment dans un autre foyer. La cagnotte, qui a permis de récolter 10 000 euros, est toujours ouverte pour permettre à la famille d’assurer un avenir plus serein.