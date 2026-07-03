Les pompiers vichyssois brisent la vitre d'une voiture pour sauver un chiot enfermé dans l'habitacle par 39°C

A Vichy, dans l'Allier, un chiot laissé dans une voiture exposée à 38,9 °C a été sauvé in extremis grâce à l’alerte de passants et à l'action rapide des pompiers, contraints de briser une vitre pour le libérer. Déshydraté, l’animal âgé d’environ 4 à 6 mois a ensuite été pris en charge en urgence par un vétérinaire avant d’être confié à la SPA, tandis qu’une enquête pour maltraitance a été ouverte.

C'est une scène tristement classique, se répétant chaque année tandis que le thermomètre grimpe, et ce, malgré les incessants rappels à la nécessité de protéger nos compagnons à fourrure des dangers de la chaleur. Des chiens continuent d'être laissés seuls dans des voitures, souvent garées au soleil, et souffrent ainsi de la fournaise qui règne dans l'habitacle. Certains ont la chance d'être secourus à temps, alors que pour d'autres, l'intervention arrive malheureusement trop tard.

Dans le Bourbonnais, un jeune canidé a échappé au pire de justesse après s'être retrouvé dans la situation décrite plus haut. La vigilance des témoins et la réaction rapide des secours ont évité une issue dramatique à cet incident rapporté par La Montagne .

Les faits se sont déroulés en début d'après-midi le mercredi 24 juin 2026 à Vichy (03). Alors que la température était de 38,9°C à ce moment-là, des passants ont entendu des aboiements de détresse provenant d'un véhicule stationné en plein soleil sur le parking de la polyclinique La Pergola

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Photo d'illustration

Le quadrupède était en grande souffrance. Les vitres légèrement abaissées ne suffisaient évidemment pas à aérer l'intérieur surchauffé du véhicule.

Déshydraté, le chiot a été emmené chez le vétérinaire puis confié à la SPA

Les passants ont aussitôt appelé les secours, et les sapeurs-pompiers sont arrivés peu après sur les lieux pour sauver le chiot. Ils n'ont eu d'autre choix que de briser l'une des vitres de la voiture pour le libérer.

Âgé de 4 à 6 mois, le loulou souffrait d'une grave déshydratation. Il a été conduit chez un vétérinaire, qui lui a prodigué les soins d'urgence, puis pris en charge par la SPA, toujours d'après La Montagne.

Prévenue de l'incident, la police de Vichy a ouvert une enquête pour maltraitance animale.

Laisser un chien enfermé dans un véhicule exposé à de fortes chaleurs peut entraîner de lourdes sanctions pénales. Le propriétaire s’expose à des peines pouvant aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, voire davantage en cas de circonstances aggravantes, par exemple si l’animal subit des séquelles graves ou décède.