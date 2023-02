Après avoir été sauvée de la rue, cette chatonne décide de prendre d’autres animaux sous son aile (vidéo)

Au mois de janvier dernier, une famille originaire de Floride, aux États-Unis, a découvert une chatonne abandonnée sur le bord de la route. Les bons samaritains n’ont pas hésité à arrêté leur véhicule et à courir à son secours pour la mettre en sécurité. La petite boule de poils, renommée Sailor, a ensuite été admise en famille d’accueil via AnimalLuvr’s Dream Rescue.

En rentrant chez eux ce soir-là, ils ont surpris un autre félin près du carport de leur maison. L’animal a pris la fuite, cette fois-ci, mais ils n’ont pas lâché l’affaire pour autant et ont tout tenté pour le retrouver. Ce n’est que le lendemain matin, en fin d’après-midi, qu’ils réussiront à mettre la main sur la chatonne, cachée près d’un arbuste de leur jardin.

Le Yin et le Yang

La féline, renommée Polly, a ensuite rejoint le toit d’Allison Ilcken, où se trouvait déjà la petite Sailor. Elle n’a pas tardé à dévoiler sa personnalité exceptionnelle. Malgré sa petite taille, la chatonne turbulente et téméraire n’avait peur de rien, selon sa bienfaitrice. Allison espérait que ce tempérament de feu aiderait la petite Sailor, plus timide, à sortir de sa coquille…

@ilckenzoo / Instagram

Au bout de quelques jours, l’aisance de Polly a permis à Sailor de prendre confiance en elle. Les 2 petites boules de poils ont commencé à se taquiner et à se chamailler, pour le plus grand bonheur d’Allison. « Aujourd’hui, Sailor s’est faite une nouvelle amie, est devenue plus joueuse et câline, et montre peu à peu son côté "fou-fou" ! » confiait-elle sur Instagram.

Après avoir pris sa congénère sous son aile, Polly s’est aussi liée d’amitié avec Belly, l’un des chiens résidents de la maison d’Allison. « Polly était hésitante au début, mais ce chiot a insisté pour qu’elles deviennent immédiatement les meilleures amies du monde ! » a-t-on pu lire sur le réseau social.

Polly n’a cessé de dévoiler tous ses charmes depuis son arrivée chez Allison. La tendresse dont elle a su faire preuve envers Sailor puis Belly témoigne de toute sa douceur et la rend encore plus attachante. Espérons que le destin le lui rende bien, et qu’elle profite d’une vie pleine de merveilles !

