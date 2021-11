Timide, cette chatte errante rassemble son courage et suit une famille jusqu'à sa maison, où un nouveau destin l'attend

Après avoir gardé ses distances avec les humains, une jeune chatte très timide a pris son courage à 2 pattes : elle a suivi une mère et ses enfants dans l'espoir d'abandonner à jamais sa vie d'errance.

Il y a quelques semaines, une famille a remarqué une petite chatte blanche errer dans un parc à Los Angeles. Timide, elle ne désirait aucun contact avec l'Homme. Jusqu'au jour où elle a rassemblé suffisamment de courage pour s'approcher de la mère et de ses 2 enfants.

© Caroline Grace

Le félin les a autorisés à la caresser, puis les a suivis jusqu'à leur domicile. Ses bienfaiteurs lui ont généreusement offert le gîte et le couvert. Milou, tel est le prénom qu'ils lui ont donné, s'est correctement alimentée et hydratée, ainsi que réchauffée.

© Caroline Grace

Une chatte douce et affectueuse

La maman a contacté sa sœur, Caroline Grace, la fondatrice de l'association Baby Kitten Rescue. Cette dernière est intervenue pour l'aider. La chatte s'est avancée vers la nouvelle arrivante, et a commencé à ronronner.

« Ma sœur et ses voisins ont posté sa photo dans tout le quartier et sur les réseaux sociaux pour essayer de trouver son propriétaire pendant plus d'un mois, mais personne ne l'a réclamée. Elle est si douce, aimante et facile à vivre », a expliqué Caroline à Lovemeow. Un vétérinaire a indiqué qu'elle ne possédait pas de puce électronique et qu'elle était âgée d'environ 6 mois.

© Caroline Grace

La bénévole a ramené l'orpheline chez elle et l'a renommée Snowy. La chatte, naguère craintive, débordait d'affection. Petit à petit, elle a laissé sa véritable personnalité s'exprimer. Câline, douce et joueuse, elle a semblé ravie d'avoir abandonné sa vie d'errance. « Elle savait qu'elle était en sécurité et aimée », a ajouté sa mère d'accueil.

Caroline Grace s'occupe pleinement de Snowy le temps de lui trouver le foyer parfait. « Elle mérite la meilleure vie possible, pleine de bonheur et d'amour. Je ferai tout ce que je peux pour lui trouver la maison la plus incroyable, où elle sera chérie pour le restant de ses jours. »

© Caroline Grace