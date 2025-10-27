Après avoir consacré 5 années de sa vie à aider les autres, cette chienne de recherche et de secours en montagne raccroche son harnais de travail

Après une carrière impressionnante, une chienne de sauvetage en montagne tire sa révérence. Tarn, Border Collie au flair infaillible et au courage exemplaire, laisse derrière elle de précieux souvenirs et un héritage qui marquera longtemps son équipe .

Tarn a passé ces 5 dernières années à sauver des vies en tant que chienne de recherche et de secours en montagne. Elle compte des dizaines d’interventions à son actif, et ses collègues humains reconnaissent son efficacité et l’enthousiasme dont elle a toujours fait preuve au travail.

Sa belle carrière vient officiellement de prendre fin. La Border Collie peut, en effet, profiter d’un repos bien mérité. L’équipe de recherche et de sauvetage en montagne de Teesdale et Weardale (Angleterre), dont elle faisait partie, a annoncé son départ à la retraite et lui a rendu hommage sur sa page Facebook le 2 octobre 2025.



Teesdale and Weardale Search and Mountain Rescue Team / Facebook

Tarn avait rejoint cette unité en 2020. Elle vit avec son maître Mike Needham et sa famille dans le comté de Durham.

“Beaucoup de gens pensent que le travail avec les chiens est similaire à celui de la police, explique-t-il à la BBC . Toutefois, comme nous sommes bénévoles, les chiens sont d’abord des animaux de compagnie, puis des chiens de travail, et ils sont choisis par leurs maîtres potentiels.”



Teesdale and Weardale Search and Mountain Rescue Team / Facebook

Plus de 70 interventions

La chienne a pris part à plus de 70 interventions dans la région, certaines ayant été particulièrement intenses et spectaculaires. Mike Needham se souvient notamment d’une intervention ayant eu lieu en pleine tempête Arwen en 2021. “Tarn, moi-même et un autre bénévole avions été chargés de retrouver 5 personnes disparues dans une voiture coincée dans la neige à Westgate, raconte le maître. Nous sommes allés chercher la voiture dans des vents de 130 km/h et nous l'avons localisée avec succès.”

Mike Needham a récemment commencé à former la chienne qui succédera à Tarn ; elle a 20 mois et répond au nom d’Eira.

“Tarn a peut-être raccroché son harnais, mais son héritage, sa loyauté et son sens de l'aventure feront toujours partie de l'équipe”, peut-on lire sur la page Facebook de la Teesdale and Weardale Search and Mountain Rescue Team.