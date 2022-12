L’heure d’une retraite méritée a sonné pour ces 4 chiens militaires, qui ont consacré toute leur vie au maintien de l’ordre

Le 15 novembre dernier, la plupart des membres de la SAPOL (South Australia Police) ont dit au revoir à 4 chiennes ayant exercé une dizaine d’années au sein de leurs rangs. Les quadrupèdes vont heureusement rester auprès de ceux qui les ont accompagnés tout au long de la carrière, comme le rapporte un communiqué de la brigade.

South Australia Police / Facebook

La première héroïne mise à l’honneur répond au nom d’Elly. Cette chienne de détection a exercé pendant 7 ans au sein de la SAPOL, et permis la résolution de plus de 500 affaires. C’est Tony, son maître, qui l’accueille dans son foyer afin de lui faire passer la retraite la plus paisible possible.

Elly est « affectueuse » mais parfois un peu « distante », c’est pour cela que son papa pour la vie aime la comparer à un « chat ». « Elle adore se laisser caresser sur le ventre… mais à ses conditions ! »

South Australia Police / Facebook

Une autre chienne du nom de Marley a elle aussi eu une carrière longue de 7 ans. Elle a été déployée plus de 1000 fois, mais c’est sa prouesse dans les Adelaide Hills qui reste dans l’esprit de Tina.

« Elle y a traqué un suspect recherché au niveau national sur plus d’un kilomètre dans une broussaille épaisse. Le moment le plus mémorable de sa carrière ! » s’est-elle exprimée. Marley a rejoint le foyer de cette policière pour y vivre « la vie luxueuse » dont elle est digne.

South Australia Police / Facebook

Passons maintenant à Lily, chienne de recherche d’armes et de munitions. La boule de poils va profiter d’une retraite bien méritée pour s’adonner à son passe-temps favori : la nage.

Son dernier maître, Matthew, l’a accueillie sous son toit et a indéniablement craqué pour cette chienne qui est restée « enthousiaste tout au long de sa carrière ». Lily a permis d’éviter une catastrophe dans un hôtel d’Adelaide, en y détectant des explosifs avant l’arrivée de dignitaires.

South Australia Police / Facebook

La dernière chienne à tirer sa révérence répond au nom de Georgie. Elle rejoint le foyer du frère de Bryan, son ancien maître, qui vit dans une ferme. C’est l’endroit rêvé pour cette boule de poils qui adore se défouler !

Bryan se remémore d’une chienne « passionnée » par son travail. « Elle n’a jamais cessé de s’investir jusqu’au jour de sa retraite. »

Les agents de police de la SAPOL sont conscients de la chance qu’ils ont eue de pouvoir travailler aux côtés de ces précieuses boules de poils. Ils leur souhaitent la meilleure retraite possible, a-t-on pu lire sur Facebook.

Il est l’heure maintenant pour leurs successeurs de prendre la relève. Amber, Chaos et Xera feraient partie des prochaines recrues…