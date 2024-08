Des centaines d'habitants aident un refuge contraint d'évacuer 300 animaux à cause d'une tempête (vidéo)

Cet été, le refuge Dorchester Paws a reçu des alertes inquiétantes de la part des services d’urgence locaux. Avec la tempête Debby, la menace d’une forte inondation planait sur le comté où se trouvait l’établissement.

« Samedi soir à 17h, j’ai informé notre équipe que nous devions évacuer », a déclaré Howard à la rédaction de The Dodo. Toutefois, ce n’était pas quelques chiens et chats qu’il fallait mettre en sécurité, mais plus de 300 animaux.

© Dorchester Paws

Un bel élan de solidarité

Ni une ni deux, le personnel du refuge a lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux. L’objectif ? Trouver des foyers d’accueil temporaires. Après avoir jeté cette bouteille à la mer, les membres de l’organisation ont eu une belle surprise…

« Dès que nous avons annoncé sur Facebook que nous allions évacuer, les demandes ont commencé à affluer, a confié Howard, au moment où nous avons commencé les évacuations, nous avions 500 demandes en attente. C’était extraordinaire. La file d’attente s’étendait […] sur au moins 800 mètres. »

2 jours après la publication, les chenils étaient complètement vides ! Chaque boule de poils a trouvé une famille d’accueil aimante. Les membres du refuge étaient soulagés de les avoir tous placés avant l’arrivée de la tempête, qui a causé des inondations et des dégâts importants.

Plusieurs animaux ont été adoptés

Par la suite, l’équipe de Dorchester Paws s’est rapidement mise au travail pour remettre le refuge en état. Pour leur plus grand bonheur, ils ont reçu de nombreuses demandes d’adoption !

« Depuis hier soir, 30 animaux sont devenus des membres permanents de leurs familles d'accueil », s’est réjoui Howard.

Maintenant que la tempête Debby est passée, les autres animaux retournent au refuge, mais espèrent trouver bientôt chaussure à leur patte.

En attendant, ils peuvent compter sur le soutien inébranlable des bénévoles, qui refusent de les abandonner, quoi qu’il arrive.