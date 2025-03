Après avoir connu le pire, une chienne reprend confiance en elle grâce à son travail aux côtés des policiers

Penny a vécu des moments très sombres dans son passé. Son propriétaire ne s’est jamais occupé d’elle correctement et la chienne s’est retrouvée dans un piteux état. Par chance, elle a été secourue et a reçu tous les soins dont elle avait besoin. Aujourd’hui mieux dans ses pattes, c’est elle qui aide les autres personnes.

Penny n’a pas eu la chance de vivre au sein d’un foyer aimant. Au contraire, la pauvre chienne ne recevait ni attention ni soins dans sa maison précédente. Tirée de cet enfer, elle a obtenu une seconde chance en intégrant une unité cynophile du comté d'Indian River, en Floride (États-Unis). Celle qui avait été rejetée a désormais un rôle primordial auprès du public.

Difficile de savoir exactement ce que Penny a vécu dans son passé et pendant combien de temps. Ce qui est sûr, c’est que sa vie n’était pas rose, car elle a été découverte « mal soignée et émaciée », d’après le témoignage du sergent Jacob Curby, relayée par Fox 35.

Une forme de réhabilitation

Penny a quitté cet enfer et a été repéré par les policiers locaux qui cherchaient une nouvelle recrue pour rejoindre la brigade cynophile. De type Saint-Hubert, la chienne avait un flair aiguisé qui pouvait aider les forces de l’ordre à retrouver les personnes disparues, entre autres. Penny a donc suivi une formation pour devenir chienne de recherche et de sauvetage.

Elle a bouclé son enseignement avec brio et a rejoint les policiers pour poursuivre ce nouveau chapitre de sa vie. Elle a commencé à s’épanouir dans ce qu’elle faisait et a repris de l’aplomb : « C'est une excellente façon de sortir un chien d'une mauvaise situation, de le transformer, de le dresser et de le mettre à contribution pour aider une communauté », affirmait Tod Goodyear, membre de l’organisme de formation des chiens de travail.

Pour Penny, c’est aussi le meilleur moyen de prendre une revanche sur la vie. Son ancien maître lui a laissé croire qu’elle ne comptait pas, mais c’est tout le contraire désormais. Sa présence est précieuse auprès des policiers, qui sont ravis de la compter parmi leurs rangs : « Elle est une petite chienne incroyable », assurait son nouveau maître, le shérif adjoint Lewis.