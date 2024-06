Pour sa première mission, une chienne de sauvetage lancée sur les traces d'une personne disparue en montagne signe un véritable exploit

Dès qu’elle a été informée de la disparition d’une femme dans les montagnes, une organisation spécialisée dans la recherche de personnes disparues et déployant des chiens s’est jointe au dispositif. L’un des canidés engagés sur cette quête où chaque minute comptait est Bramble, qui faisait ses premiers pas officiels dans le domaine. Elle n’a pas déçu les espoirs qui étaient placés en elle.

Les équipes de secours jouent véritablement contre la montre lorsqu’elles doivent retrouver des personnes disparues, a fortiori lorsque ces dernières se perdent dans des territoires hostiles. Le recours aux chiens spécialisés permet d’augmenter les chances de retrouver les victimes rapidement et ainsi de limiter les conséquences sur la santé de ces dernières. Leur odorat surpuissant et leur entraînement font très vouent la différence.

C’est ce qu’une chienne appelée Bramble a prouvé récemment, rapportait le Hexham Courant. Cette femelle Berger Anglais – race non reconnue par la FCI, descendant notamment du Border Collie et du Berger Australien – de 5 ans est justement formée à la recherche de personnes disparues. Elle n’est opérationnelle que depuis peu et il s’agissait même de sa toute première mission pour la Northumberland National Park Mountain Rescue Team.



Northumberland National Park Mountain Rescue Team / Facebook

Tout avait commencé par le signalement d’une femme s’étant égarée autour de Latrigg, un des sommets montagneux de la région du Lake District dans le nord-ouest de l’Angleterre. La Lake District Search and Mountain Rescue Association avait mobilisé plusieurs services de secours, dont la Northumberland National Park Mountain Rescue Team. Les différentes équipes se sont rassemblées tôt le lendemain matin et ont commencé à ratisser le secteur, chacune se chargeant d’une zone donnée.

Bramble et son maître Andrew figuraient parmi les binômes déployés sur cette opération. Plusieurs autres chiens étaient sur le coup, mais c’est elle qui a été déterminante en parvenant à localiser la victime en assez peu de temps.

« Des débuts impressionnants »

La chienne et son humain ont concentré leurs efforts sur un endroit très densément boisé et difficile d’accès en raison de ses pentes abruptes, aux abords de la rivière Greta. La brave Bramble a fini par retrouver la personne disparue, qui était en hypothermie, mais indemne. Elle a pu être prise en charge par les secours à temps grâce à l’intervention du canidé.

« La première réussite en opération de Bramble marque des débuts impressionnants pour ce qui promet d'être une carrière distinguée dans le domaine de la recherche et du sauvetage », a déclaré Iain Nixon, qui est à la tête de la Northumberland National Park Mountain Rescue Team.

