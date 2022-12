Une chienne sauve chaque année plusieurs milliers d’œufs de tortues en voie de disparition (vidéo)

C’est au Mexique, et plus exactement près de la Playa el Coco, qu’un sanctuaire pour tortues a été créé en 2015 par Eileen Hoeter et son mari, Jed. Cette femme se lève chaque matin avant l’aube, avec le même but : sauver le plus d’œufs de tortue possible, comme le rapporte le Mexico News Daily.

Cette lourde tâche lui prenait au moins une heure de son temps à chaque trouvaille. Elle lui imposait également de se rendre à la plage le plus tôt possible, afin de devancer les braconniers ou les autres chiens. Mais avec l’arrivée de Coco dans sa vie, tout a changé !

Coco Turtle Rescue

Eileen a adopté Coco lorsqu’elle n’était encore qu’un chiot. Elle n’avait jamais été dressée pour chasser quoi que ce soit. Pourtant, les facultés extraordinaires dont elle va faire preuve seront un cadeau précieux pour sa maîtresse.

Un job fait avec amour

Coco part tous les jours à la plage équipée de son harnais préféré. Elle foule le sable dès les premières heures de la journée, et prend son job très au sérieux. Il ne lui a pas fallu beaucoup de temps pour commencer à creuser tout autour d’elle. Lorsqu’elle détecte un nid, elle prend toutes les précautions nécessaires pour assurer sa survie.

La chienne s’arrête à quelques millimètres des œufs en question, pour passer le flambeau à Eileen. Elle se charge ensuite de leur protection jusqu’à l’arrivée au sanctuaire, et répète le processus lorsqu’il est l’heure de relâcher les tortues dans la mer.

Eileen et Coco garantissent la survie de milliers de tortues

Coco sauve des vies. Elle détecte les œufs avant qu’ils ne s’assèchent en plein soleil, ou qu’ils ne périssent avant de rejoindre de la mer.

Coco Turtle Rescue

Le duo qu’elle compose avec sa maîtresse permet de sauver entre 8000 et 20 000 tortues chaque saison (de novembre à mai). À l’abri des prédateurs, tels que les aigles ou les crabes, ces tortues profitent d’un meilleur départ dans la vie.

Joseph Sorrentino / Mexico News Daily