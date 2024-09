Blessé en mission, un chien de l'armée est adopté par son maître-chien pour une retraite méritée

Drak et son maître-chien James ont partagé plusieurs missions au cours de leur carrière militaire. Le toutou a dû quitter l'armée de façon prématurée, mais quelques mois après seulement, les amis se sont retrouvés pour ne plus jamais se quitter.

Drak, un Malinois courageux, a servi l’armée de l’air australienne aux côtés de son fidèle maître-chien, le pilote James Reid. Les 2 ont noué une complicité sans nom au cours des diverses missions passées ensemble. Ils ont dû se séparer quand l'animal s'est blessé, mais il n'a pas tardé à retrouver son humain préféré après un imprévu.

Si les 2 sont aujourd’hui inséparables, rien ne les prédestinait pourtant à se rencontrer. En effet, Drak est originaire de Slovaquie. La plupart des chiens de l’armée australienne viennent d’une base locale, mais il arrive que certains canidés soient expatriés. C’était le cas de Drak, qui a rejoint les rangs en 2019.

Un duo complémentaire

Drak a évolué aux côtés de James, lequel a remarqué une complémentarité entre son chien et lui : « Nous nous sommes équilibrés. Drak a toujours été très énergique, très motivé et un Malinois très puissant qui cherche toujours quelque chose à faire. Je suis beaucoup plus calme et plus patient » a-t-il déclaré, relayé par National Tribune.

James est sorti très riche de sa relation avec Drak. Le chien lui a enseigné « la patience, la frustration, la maîtrise de soi et la définition des attentes ». Réciproquement, Drak était à l’aise aux côtés de son humain, ce qui lui a permis d’exceller dans son travail.

Les amis ont été réunis

Malheureusement pour les amis, Drak s’est blessé, ce qui a mis un terme à sa carrière. Il ne pouvait donc plus passer ses journées avec son maître. Mais James, qui s'était beaucoup attaché à lui, a décidé de lui offrir le plus beau des cadeaux et l'a adopté : « Il vit actuellement sa meilleure vie à la maison avec ma partenaire et moi, en compagnie de notre Labrador chocolat, Beau. Nous espérons vivre de nombreuses années d'aventures » déclarait James.

Ce dernier a ajouté que Drak s’était bien fait à la vie de famille, à tel point qu’il commençait à faire des bêtises comme le reste de ses congénères domestiques !

