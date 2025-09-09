Après 8 années de missions périlleuses, ce chien militaire retrouve son maître pour une retraite pleine d’amour

Après des années de loyaux services dans les rangs de l’US Air Force, un Berger Allemand du nom d’Axel coule désormais des jours heureux loin des obligations militaires. Ce chien spécialisé dans la détection d’explosifs a rejoint la vie civile aux côtés de l’un de ses anciens partenaires.

Axel, chien militaire ayant récemment été mis à la retraite, vit désormais dans le civil aux côtés de son avant-dernier détenteur, le sergent-chef Trey Nelson.



Celui-ci est maître-chien au sein du 30e Escadron de la Police Militaire de l'US Air Force (30th Security Forces Squadron), unité affectée à la base de l’armée de l’espace américaine de Vandeberg (Vandenberg Space Force Base), en Californie.

“Nous étions devenus partenaires le 1er juin 2023 et nous avons travaillé ensemble jusqu'au 14 décembre 2024”, explique le soldat sur le site de la Vandenberg Space Force Base .



Spécialisé dans la détection d’explosifs, le Berger Allemand aura connu 8 maîtres au total durant ses 8 années de carrière.

“Ensemble, nous avions représenté la 52e Escadre de chasse stationné à la base aérienne de Spangdahlem, en Allemagne, lors de plusieurs séminaires internationaux d’entraînement K-9 avec des alliés de l’OTAN, y compris des équipes de l’US Air Force, de l’US Army, de la police nationale allemande, des pompiers allemands, de la police luxembourgeoise, des forces armées belges, des forces armées suisses, des forces armées polonaises et des forces armées lituaniennes”, ajoute le sergent-chef Nelson.



“C’est un immense honneur de m’occuper de lui “

Axel a pris sa retraite en juillet 2025. Il était alors affecté au 52e escadron des forces de sécurité de la base aérienne de Spangdahlem. Il a ainsi accumulé plus de 60 000 heures de travail.

Il était très apprécié de ses collègues humains pour son calme et sa discipline. Aujourd’hui, il passe ses journées à se détendre et à s’amuser en compagnie de Trey Nelson et de l’autre chien de ce dernier, recueilli à Santa Barbara.

“Ce qu’il aime le plus au monde, c’est attraper son jouet tout en recevant des caresses, dit son maître. Il a travaillé incroyablement dur pendant son service, et je considère que c’est un immense honneur de m’occuper de lui et de veiller à ce qu’il profite de la retraite qu’il a bien méritée.”