Après 6 années de solitude au refuge et un faux départ, ce chien âgé s’installe enfin dans son foyer tant attendu

« L’espoir fait vivre » et quand nous parvenons à le garder dans l’adversité, de belles récompenses nous attendent à la clé. Le personnel d’un refuge américain ne comptait plus le nombre d’années que passait JP au chenil. Pourtant, il a gardé l’intime conviction que quelqu’un pouvait lui offrir le bonheur qu’il méritait depuis son abandon. Cette personne a fini par se manifester 6 ans plus tard.

L’année dernière, dans un article de Woopets , nous vous présentions le gentil JP, qui était déjà au refuge depuis environ 5 ans. Le pauvre chien commençait à s’éteindre sur place et sa situation semblait bloquée. Néanmoins, nous revenons une année plus tard avec une excellente nouvelle : il a été adopté !

JP vivait autrefois avec un homme, qui l’a gardé jusqu’à ses 5 ans avant de devoir quitter le pays. En effet, il était militaire et avait été appelé pour une mission à l’étranger. JP avait alors rejoint le refuge animalier Bideawee, à New York (États-Unis), dans l’espoir de trouver une nouvelle famille au plus vite.

Bideawee / Facebook

Une éternité

Les mois sont passés et le personnel a constaté que personne ne s’intéressait à JP. Ce dernier s’est progressivement renfermé dans sa coquille, ne laissant la porte ouverte qu’aux personnes en qui il pouvait avoir confiance. Son tempérament introverti rebutait les adoptants, malgré le fait qu’il soit un chien très aimant.

Effectivement, une fois sa carapace brisée, JP dévoilait un tout autre visage que celui du quadrupède sur la défensive : « JP est un bon garçon qui mérite un merveilleux foyer. Il a besoin d'un peu de temps pour se mettre à l'aise avec de nouvelles personnes (comme la plupart d'entre nous) mais il se réchauffe vite et une fois qu'il l'a fait, vous avez un ami pour la vie », pouvait-on lire sur Facebook à l’occasion de son 8ème anniversaire.

La nouvelle inespérée

À ce moment-là donc, JP n’avait pas encore trouvé sa famille pour la vie. Il a eu un faux espoir quelque temps plus tard après avoir été adopté, mais la cohabitation n’a pas fonctionné. Néanmoins, ce départ avorté n’était que les prémices d’une véritable bonne nouvelle. En effet, le média Yahoo Life a récemment rapporté qu’il avait enfin trouvé sa perle rare.

