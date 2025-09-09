Attaché à un radiateur pendant 8 mois, ce chiot de 10 mois prouve qu’un passé douloureux n’empêche pas d’aimer les humains (vidéo)

Pour une très grande majorité d’animaux, être adopté est le début d’une toute nouvelle vie remplie d’amour. Pour quelques autres, en revanche, c’est le début du cauchemar. Wally a ainsi vécu 8 mois attaché à un radiateur, alors qu’il n’est même pas âgé de un an. Sauvé in extremis, il aurait pu nourrir beaucoup de rancœur envers les humains. Pourtant, il n’est qu’amour et reconnaissance.

Wally est un American Staffordshire Terrier de 10 mois. À cet âge, les chiots débordent d’énergie et ne pensent qu’à jouer. Pourtant, lorsqu’il a été recueilli par le refuge new-yorkais Animal Haven, le toutou n’avait encore jamais vu de jouets de sa vie – ni même de friandises d’ailleurs – nous relate le défenseur des animaux américain Rocky Kanaka . Pire, alors qu’il n’a pas encore un an, Wally a passé 8 mois attaché à un radiateur en étant à peine nourri. Imaginez le calvaire qu’il a pu vivre.



© Animal Haven

Heureusement pour lui, l’un des membres de la famille de son propriétaire a pris pitié de la pauvre bête et a décidé de la confier à une association. Lorsque le chiot est arrivé au refuge, les employés ont été bouleversés par son état : émacié et les côtes saillantes, son pelage était couvert de croûtes causées par une infection cutanée non soignée.

Après avoir subi une telle négligence, Wally aurait pu développer une peur vis-à-vis de l’Homme, voire une profonde rancœur. C’était sans compter sur le caractère affectueux du toutou. Ainsi, depuis son sauvetage et son arrivée au Animal Haven, il n’a cessé de remuer la queue et son visage s’illumine dès que quelqu’un approche. En fait, le chiot est une boule d’amour qui a de l’affection à revendre.

@animalhaven Wally is only 10 months old but for most of his short life, he's known nothing but neglect. ???? A concerned family member knew Wally was being blatantly neglected. When the owner threatened to put him on their roof during NYC's dangerous heat wave, that family member stepped in and brought him to us. For 8 long months, Wally lived tethered to a radiator, never once stepping outside. He is emaciated and you can see every boomer protruding under his thin skin. His body marked with scabs and scars, likely from an untreated skin condition. He doesn't know what a treat is. He doesn't know how to play with toys. His previous owner claimed to have "rescued" him as a puppy from another allegedly uncertain situation, but it's clear he never got the life he deserved. Now, for the first time in his life, he's safe. And even after everything he has experienced, he's gentle, forgiving, and eager for affection. Since arriving at Animal Haven, Wally's tail has not stopped wagging. We see that he is inquisitive and hopeful, accepting of all the help and love he has received. We rushed Wally to our vet for evaluation, and he needs extensive diagnostics and treatment to recover safely. But he's young, resilient, and has his whole life ahead of him - and with your help, it can finally be a life full of love, safety, and joy. With the right medical care, nutrition, and love, we know this boy will thrive. Wally is up for adoption at Animal Haven and his follow-up care will be covered by us - he just needs a home. You can visit Wally during our adoption hours without an appointment - check our website for more information! ? original sound - Animal Haven

Après avoir reçu les soins médicaux adaptés, Wally a peu à peu repris des forces et du poids. Il a même commencé à se faire d’autres amis canins. Le chiot a également découvert ce qu'était un jouet et a bien évidemment pris goût aux friandises. Pourtant, malgré toutes les attentions que l’équipe du chenil peut lui prodiguer, il ne manque plus qu’une seule chose à Wally pour parfaire son bonheur : une famille pour la vie, aimante et chaleureuse.