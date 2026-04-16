Un chien pisteur vient en aide à des gendarmes en localisant une septuagénaire introuvable depuis 50 heures

Après 2 jours de recherches intensives, la situation s’est débloquée lorsque la dame âgée ayant pris la fuite de son Ehpad a été retrouvée par les gendarmes et leur collègue Chien de Saint-Hubert. Grâce à une localisation précise, le travail des gendarmes a été plus efficace et a permis d’arriver jusqu’à la femme de 74 ans confuse et en état de choc.

Résidente d’un Ehpad, la septuagénaire ayant des difficultés pour marcher et s’aidant d’un déambulateur a quitté les lieux vers 14 heures en ayant échappé à la surveillance du personnel. Les gendarmes d’Issoudun (Indre) ont tout de suite été contactés, et très rapidement d’autres acteurs se sont joints à eux, notamment des réservistes, ainsi que 2 chiens pisteurs spécialisés dans le domaine.

Un travail de précision

Sans l’intervention des 2 canidés, l’opération aurait duré en longueur et la retraitée se serait probablement retrouvée dans une situation d’autant plus alarmante. Non sans effort, un des chiens, de race Chien de Saint-Hubert, a identifié une zone où la disparue pourrait être présente, et l’a signalée à ses encadrants.

Dès lors, les recherches se sont intensifiées et ont permis de retrouver la septuagénaire dans un terrain boisé, non loin d’une voie ferrée. Allongée au sol, très affaiblie, la résidente de l’Ehpad a pu être sauvée et confiée à un hôpital rapidement.

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Ouest France

Chien pisteur : un travail essentiel pour la communauté

Ouest France, qui est revenu sur ce sauvetage intense à l’issue heureuse, expliquait que dans la région les chiens pisteurs ont récemment permis de résoudre plusieurs enquêtes liées à des disparitions. Parmi ces récentes réussites, le cas d’un homme de 34 ans est évoqué, ou encore celui d’une femme de 64 ans, malheureusement retrouvée trop tard.

Quelles sont les races de chien qui ont le meilleur odorat ?

Les chiens ont l’odorat bien plus développé que les êtres humains, et ils nous le prouvent régulièrement en reconnaissant des personnes avant de les avoir vues, ou en sentant un lieu avant même d’avoir posé une patte au sol.

Parmi toutes les races de chiens, certaines sont plus à même de travailler aux côtés des professionnels (gendarmes, pompiers, médecins…) et de mettre leurs qualités olfactives au service de la communauté. Les voici :

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