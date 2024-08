3 chiens spécialisés aident les pompiers et les familles à faire face à un gigantesque feu de forêt

Les pompiers du Colorado ont fort à faire avec le feu de forêt qui se propage rapidement dans cet Etat. L’aide de ROTC, Moose et Hiccup ne sera pas de trop dans ce contexte particulièrement difficile, ces 3 chiens possédant des aptitudes spécifiques à la lutte contre les incendies. Ils sont déjà à pied d’œuvre et prêts à intervenir n’importe où et à tout moment.