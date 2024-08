L'enquête et la recherche d'un suspect se poursuivent 4 mois après la découverte d'un chien tête et pattes attachées dans une benne à ordures

Comment Leo se porte-t-il, 4 mois après le sauvetage in extremis de ce chien à qui on avait attaché la tête et les pattes avant de le jeter aux ordures ? L’association l’ayant recueilli, soigné, puis restitué à sa propriétaire est toujours à la recherche de l’auteur de cet acte horrible.

Nous vous en parlions dans un précédent article. En avril dernier, un chien avait été découvert dans une benne à ordures par le personnel d’un cabinet d’expertise-comptable à Omaha, dans l’Etat du Nebraska (Etats-Unis). Le malheureux canidé avait la tête et les pattes enveloppées dans du ruban adhésif.

L’animal avait été retrouvé juste à temps, car le camion-poubelle était sur le point de passer ramasser les déchets et il n’y aurait sans doute pas survécu.

Le chien miraculé avait été pris en charge par l’association locale de protection animale, la Nebraska Humane Society. Cette dernière avait mobilisé son équipe pour lui apporter les soins urgents. Son état était tel qu’il avait fallu l’anesthésier pour le libérer du ruban adhésif et le tondre.



Nebraska Humane Society / Facebook

Au refuge, on avait découvert que le quadrupède était identifié par puce électronique. C’est ce qui avait permis aux responsables d’apprendre qu’il répond au nom de Leo et de contacter sa propriétaire Erin Dillon-Pasillas.

Celle-ci cherchait désespérément Leo depuis 4 jours. Le chien s’était probablement échappé alors qu’elle emmenait son fils à l’école. Elle était à la fois choquée et scandalisée par le sort réservé à son ami à fourrure et soulagée de l’avoir retrouvé.

Appel à témoin et récompense

« C'est le plus gentil des chiens ! Je ne sais pas pourquoi quelqu'un lui ferait ça », déclarait alors Erin Dillon-Pasillas.

4 mois plus tard, People a donné des nouvelles du rescapé. Leo continue de se remettre de ses traumatismes et sent nettement mieux aujourd’hui, retrouvant doucement ses repères et ses anciennes habitudes auprès de sa famille.

Par ailleurs, la Nebraska Humane Society et le service local du contrôle des animaux, qui relève de la police, sont toujours à la recherche de l’individu ayant commis cet acte de cruauté. Un appel à témoin a été lancé dans ce sens et une récompense de 1000 dollars (900 euros environ) promise pour toute information menant à son arrestation.

