Comment ce Husky en quête d'une famille aimante a sauvé la vie d'un chaton sévèrement anémié

Pour un chaton errant découvert dans un état critique, la seule chance de lui sauver la vie était de lui transfuser du sang. Un donneur a été trouvé et ce n’était pas un congénère, mais un chien. Le sort du petit félin était désormais entre les mains des vétérinaires et les pattes du brave canidé.

Un chaton extrêmement mal en point a été sauvé in extremis grâce à une transfusion de sang de chien, rapportait WTOK.

Une portée de 3 petits chats avait été découverte dans une rue d’Omaha, dans l’Etat du Nebraska (Etats-Unis). Pris en charge par l’association locale de protection animale Nebraska Humane Society, ces chatons étaient souffrants, mais l’un d’entre eux était dans un état encore plus grave.

Le jeune minet à la robe tigrée et appelé Thorn par ses soigneurs était couvert de puces. Les parasites lui avaient causé une anémie sévère. Il devait recevoir du sang au plus vite, sans quoi il n’aurait aucune chance de survivre.



Nebraska Humane Society / Facebook

Le Dr Katie James, vétérinaire à la Nebraska Humane Society, et son équipe n’avaient pas le temps de faire tester d’autres chats pour vérifier la compatibilité de leurs groupes sanguins. Il a alors été décidé de recourir à un chien.

Le don de sang provenant d’un canidé à un chat est tout à fait possible et même moins risqué qu’une transfusion de chat à chat dont on n’a pas la certitude qu’ils sont compatibles. On appelle d’ailleurs cela la xénotransfusion (transfusion inter-espèces). Il s’agit d’une solution non permanente, mais permettant au receveur de se stabiliser.

Le héros est un Husky

C’est un Husky Sibérien qui a été choisi en tant que donneur. Le héros à 4 pattes du jour s’appelle Bret Michaels, du nom du rockeur américain Bret Michael Sychak du groupe Rock Poison. Un choix inspiré par une chanson de ce dernier intitulée « Every Rose Has its Thorn » (chaque rose a son épine).



Nebraska Humane Society / Facebook

La transfusion s’est déroulée à la perfection, et l’état de Thorn s’est progressivement amélioré au fil des heures. Il a même retrouvé une partie de son énergie et son appétit.



Nebraska Humane Society / Facebook

« Nous avons dit en plaisantant que le chaton est aussi actif et aussi affamé que lui, car il a maintenant du sang de Husky Sibérien en lui », indique le Dr Katie James.

Encore quelques semaines et Thorn pourra être proposé à l’adoption, tout comme ses frères. Son sauveur Bret Michaels attend, lui aussi, qu'on lui trouve une famille aimante. Ce serait une merveilleuse récompense pour lui.

Nebraska Humane Society / Facebook