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Après 2 semaines de traque, des bénévoles sauvent une chienne errante épuisée qui fuyait tout contact humain


dans la catégorie Sauvetages

Après un mois fugues et de cachettes, une chienne errante a enfin été rattrapée et soignée par des bénévoles. Rebaptisée Reject, elle a retrouvé santé et confiance, et attend désormais une famille pour la chérir.

Illustration : "Après 2 semaines de traque, des bénévoles sauvent une chienne errante épuisée qui fuyait tout contact humain"
© Suzette Hall

Dans le comté de Los Angeles (Etats-Unis), des habitants avaient repéré une chienne errante dont le pelage était en très mauvais état. Pendant 2 semaines, les témoignages et les appels à l'aide à son sujet se succédaient, mais personne ne parvenait à la secourir.

Plus d'une fois, elle frôlait le pire en traversant la route, manquant de peu d'être renversée par un véhicule. Elle ne laissait personne l'approcher, pas même les gens qui essayaient simplement de lui donner à boire. Elle fuyait systématiquement, puis se volatilisait.

Illustration de l'article : Après 2 semaines de traque, des bénévoles sauvent une chienne errante épuisée qui fuyait tout contact humain
Suzette Hall

De temps en temps, on la voyait se dresser sur ses pattes arrière contre une clôture, comme si elle cherchait à voir quelqu'un ou quelque chose de l'autre côté, puis elle repartait.

Illustration de l'article : Après 2 semaines de traque, des bénévoles sauvent une chienne errante épuisée qui fuyait tout contact humain
Suzette Hall

Les riverains ont fini par contacter Suzette Hall, fondatrice de Logan’s Legacy 29. Cette dernière est tout de suite passée à l'action, accompagnée de la bénévole Rosario Ortiz.

La chienne leur a donné du fil à retordre. « Elle s’approchait, puis disparaissait comme Houdini pendant plusieurs jours d’affilée. A un moment, elle était là… L’instant d’après, elle avait disparu », raconte Suzette Hall à The Dodo.

Le duo revenait tous les jours avec des friandises et des cages-trappes, mais elle restait insaisissable. Suzette Hall et Rosario Ortiz ignoraient où elle se cachait lorsqu'elle disparaissait, mais elles n'ont pas baissé les bras.

Au bout de 2 semaines, elles ont réussi à localiser sa cachette : un bâtiment abandonné. Elles l'ont cernée, puis ont finalement pu la rattraper.

Illustration de l'article : Après 2 semaines de traque, des bénévoles sauvent une chienne errante épuisée qui fuyait tout contact humain
Suzette Hall

Elle s'appelle désormais Reject, mais personne ne la rejette

Ses bienfaitrices l'ont emmenée en clinique vétérinaire. Jusque-là, elles pensaient avoir affaire à un mâle ; ce n'est qu'après l'avoir toilettée et ainsi débarrassée d'une grande quantité de poils sales et emmêlés qu'elles ont réalisé qu'il s'agissait d'une femelle.

Propre et plus légère, la chienne se sentait nettement mieux. Suzette Hall a choisi de l'appeler Reject pour souligner la manière dont le monde la traitait avant son sauvetage.

Aujourd'hui, elle est tout sauf rejetée. Tous ceux qui la rencontrent tombent sous son charme, tant elle s'est révélée douce et amicale. Reject avait simplement besoin de se sentir en sécurité.

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Suzette Hall

L'équipe de Logan’s Legacy 29 espère à présent lui trouver rapidement une famille aimante pour toujours.

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