Après 2 longues années d’attente, cette chienne, sauvée d’un élevage de viande canine, peut enfin connaître le bonheur (vidéo)

Attachée au bout d’une courte corde, et vivant dans des conditions misérables au sein d’un élevage de viande canine, Aurora aurait pu connaître un destin funeste. Heureusement pour elle, des associations de protection des animaux luttent contre ce genre de commerce et ont pu sauver la pauvre chienne. Au bout du compte, ce sont même 5 vies qui ont été secourues ce jour-là, car la boule de poils était gestante.

Aurora est une petite chienne de 3 ans à l’adorable bouille. Malgré son âge, elle a pourtant vécu une histoire terrible. Nous sommes en mars 2023, à Miryang, en Corée du Sud. La boule de poils se trouve alors dans un élevage de viande canine . Attachée à une courte corde, elle attend son funeste destin.

Heureusement pour elle, l’association Jindo Love Rescue va lui venir en aide et la sauver. Une surprise attendait néanmoins les bénévoles : Aurora était gestante . Quelque temps après son sauvetage in extremis, la chienne met au monde 4 chiots : Daffy, Bugs, Babs et Taz. En sécurité et entourée d’attentions, la maman a pu élever ses petits dans de bonnes conditions. Puis, lorsqu’ils ont été suffisamment âgés, les chiots ont tous été adoptés. Seule restait Aurora.

Il lui faudra attendre 2 longues années avant de pouvoir enfin trouver sa famille pour la vie. C’est Natasha Lee, une résidente de San Francisco (États-Unis), qui a jeté son dévolu sur la boule de poils. Grâce à l’intervention d’une autre association, In Defense of Animals, le toutou a pu parcourir en avion les 8.000 kilomètres qui le séparaient de sa nouvelle vie. Interrogée par People , la maîtresse partage sa joie : “Je suis ravie de pouvoir accueillir Aurora à la maison”, ajoutant : “Je suis très chanceuse de l'adopter”.

Avec les interventions de 2 associations, Aurora a donc gagné une maîtresse aimante, un foyer chaleureux, et même un frère canin répondant au nom de Solo. L’avenir s’annonce donc radieux pour la petite chienne qui va désormais pouvoir tirer un trait définitif sur son passé douloureux.