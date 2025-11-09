Après 1 826 jours passés au refuge, cette chienne attend toujours son tour et n’a pas perdu l’espoir de rencontrer un jour sa famille idéale
Cela fait 5 ans qu’Ella patiente au refuge. Au cours de ces années, qui représentent 1826 jours, elle a rencontré 2 familles, qui l’ont toutes les 2 ramenée au refuge. Depuis, c’est au sein d’une famille d’accueil qu’elle prend son mal en patience, au plus grand regret des bénévoles qui l’entourent.
Ella séjourne actuellement dans une famille recrutée via Open Door, une association basée à House Springs, Missouri (États-Unis). Aujourd’hui âgée de 9 ans, la chienne est arrivée au refuge en 2017. Malgré sa personnalité adorable, elle n’a pas encore rencontré la famille qu’il lui fallait.
2 échecs qui marquent
Ella qui a maintenant passé plus de la moitié de sa vie au refuge, expliquait Newsweek, a rencontré des échecs à plusieurs reprises. Adoptée par une famille il y a quelques années, elle est revenue au refuge en raison de difficultés financières et de logements auxquelles ont été exposées la famille. La chance s’est de nouveau présentée, mais cette deuxième adoption s’est soldée par un échec, avec une famille signalant au refuge qu’Ella était incapable de s’adapter à leur environnement de vie.
« Elle aimerait être le meilleur ami canin de quelqu’un »
Le personnel du refuge ne comprend pas pourquoi la chienne de 9 ans ne parvient toujours pas à trouver une famille. Elle est décrite comme telle sur un post TikTok la mettant en avant auprès des internautes : « Cet insecte câlin aimerait être le meilleur ami canin de quelqu’un. Elle aime les promenades, elle accepte les chiens, elle est propre ». Les gentils mots à son égard ne manquent pas.
« Elle a besoin d’une nouvelle famille d’accueil d’ici la fin du mois »
Les jours et les mois passent et Ella est toujours dans sa famille d’accueil. L’association a annoncé récemment être à la recherche d’une autre famille pour la chienne. L’idéal serait évidemment que la douce Ella trouve sa famille définitive dans le même temps, les bénévoles ne perdent pas espoir. « Elle mérite tellement sa famille », soulignaient-ils.
A lire aussi : "J'ai pleuré, de gros et horribles pleurs", les retrouvailles déchirantes d’une famille avec leur chienne après une semaine de disparition
Une situation qui émeut les internautes
Si Ella n’est pas la seule dans ce cas, avec des arrivées régulières de chiens en détresse dans les refuges, les internautes ont été sensibles au cas de la chienne. Sous la vidéo TikTok, ils lui adressent le meilleur : « Oh douce fille, j’espère que tu auras bientôt ta famille pour toujours », ou encore « Je prie pour que ce doux bébé trouve bientôt sa maison pour toujours ». De l’espoir, voilà tout ce qu’il faut pour Ella.
Par Perrine Dubreuil
Rédactrice web
Ayant grandi entourée d'animaux, Perrine a passé son enfance avec des chats, des chiens et des oiseaux. Après des études en lettres et en arts, elle s'est dirigée logiquement vers la rédaction. Elle prend aujourd'hui un réel plaisir à partager les récits captivants de nos compagnons à quatre pattes sur Woopets.
Aucun commentaire