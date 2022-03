Des veaux orphelins trouvent refuge dans les pattes d'un Samoyède doux et joueur (vidéo)

En Australie, une association prend sous son aile les animaux d'élevage et leur offre une seconde chance de vivre une vie meilleure. Et une jolie anecdote réchauffe le cœur : le chien de la directrice se lie d'amitié avec tous les veaux qu'il rencontre.

De nombreux refuges accueillent des chats, des chiens et d'autres petits compagnons de vie. Mais certaines associations, comme 'Til The Cows Come Home, viennent en aide aux animaux d'élevage.

L'organisme, basé à Blind Bight, en Australie, sauve notamment des veaux orphelins, les soigne et les reloge dans des foyers convenables.

Mais les nouveaux arrivants sont généralement effrayés et timides. En plus de compter sur le soutien des bénévoles, les créatures chétives sont littéralement chouchoutées par Snow, le chien de la gérante répondant au nom de Krysten Pierre.

D'après cette dernière, le Samoyède de 7 ans a toujours été fasciné par les bovins et se lie rapidement d'amitié avec tous ceux qu'il rencontre.

Un protecteur au grand cœur

Le chien à la robe blanche comme neige – d'où son nom – est une véritable perle avec les veaux. En partageant des séances de jeux et de câlins avec eux, le canidé les aide à sortir de leur coquille.

« Snow les accompagne à chaque étape, a expliqué sa propriétaire, il a toujours été attiré par les veaux malades et plus faibles qui arrivent, et il ira toujours se blottir contre eux pendant qu'ils se rétablissent et s'installent. Puis, Snow commence à jouer avec eux et est toujours super doux car il sait qu'il est un peu plus grand qu'eux. »

Toujours selon la trentenaire, les veaux adorent le Samoyède. La plupart d'entre eux tissent un lien spécial avec lui et ne le quittent pas d'une semelle. « L'une des vaches, Teddy, était obsédée par lui et le suivait partout, voulant toujours jouer et faire chaque petite chose avec lui », a ajouté Krysten.

© Krysten Pierre

Un chien « très empathique »

D'après le quotidien britannique Metro, Snow aurait été adopté plusieurs fois avant de poser ses pattes pour toujours chez Krysten. « Une partie de moi pense que, comme Snow est devenu orphelin et a déménagé de maison en maison, il comprend en quelque sorte ce que ressentent les veaux », a confié l'amoureuse des animaux.

© Krysten Pierre

Considéré comme un personnage « très empathique, qui traînera avec les vaches jusqu'à ce qu'elles se sentent à l'aise », Snow s'avère un véritable rayon de soleil dans cette ferme de la seconde chance !