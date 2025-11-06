Auparavant terrorisé, ce chien reconnaissant aide sa sœur de 17 ans souffrant de surdité avec tendresse (vidéo)

Bruce et Amba ont tissé des liens très forts. Le premier est issu d’un sauvetage et a été guidé par la deuxième. Alors que la chienne vieillit et est handicapée notamment par une surdité, elle a la chance de pouvoir compter sur son frère, aux petits soins avec elle.

C’est sur le compte « @dharmas_dogs » que nous découvrons la belle histoire qui lie ce duo canin qui partage autant de points communs que de différences. Bruce a longtemps été aidé par Amba, après un passé traumatisant, et a décidé que c’était à lui de lui rendre la pareille. Il accompagne sa grande sœur au quotidien, notamment en l’alertant lorsque l’heure du repas approche.

« Il ne la laisse jamais derrière. Ils sont une équipe »

C’est en légende de la vidéo que nous en apprenons plus sur le duo composé de Bruce et Amba. Lors de son arrivée dans la maison de son propriétaire, Bruce, chien adopté en refuge, était très peureux. Le passé du chien est tragique, expliquait le propriétaire à Newsweek : « L’ancien propriétaire de Bruce a essayé de le tuer devant le refuge lorsqu’ils ont refusé la demande du propriétaire de l’euthanasier. On ne savait pas pourquoi il l’avait exigé ». Pris en charge par une association, le chien a été placé dans un refuge, mais il y est resté durant 8 mois, « en attente de preuves ». Ressorti « traumatisé » de cette expérience, Bruce a progressivement pris sa place dans sa nouvelle maison.

Il avait peur de tout

Dharma, la propriétaire actuelle de Bruce, expliquait que son chien avait peur de tout, lorsqu’il a franchi le seuil de sa nouvelle maison. Il a pu compter sur l’aide d’Amba, la chienne plus âgée de la maison. La chienne l’a soutenu nuit et jour, l’aidant à se créer un nouveau quotidien. Dharma racontait : « C’était toujours Amba qui le réconfortait. Elle le câlinait, et sa présence douce et aimante l’a toujours calmé. Il restait aussi près d’elle que possible durant la journée, et dormait avec elle la nuit. Ils ont formé un lien extrêmement étroit ».

Bruce n’a pas oublié

Alors que l’âge gagne peu à peu du terrain pour Amba, Bruce a compris que c’était à son tour d’aider son aînée. L’amitié qui se voit à l’heure actuelle a évolué, Bruce accordant une attention bienveillante à Amba. La maîtresse racontait : « Alors qu’Amba est devenue plus fragile, Bruce a commencé à rester de plus en plus près d’elle ». Le moment le plus touchant est sans doute lorsque « Bruce la réveille quand il est temps de manger ». L’attention du chien ne s’arrête pas là car Bruce accompagne Amba jusqu’à la cuisine, et s’assure qu’elle mange bien. Cette amitié touchante ne peut évidemment pas laisser indifférent.