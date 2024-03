Un partenariat unique en son genre entre un hôtel et un refuge permet à des chiens en attente d'un nouveau départ de rencontrer l'amour

En allant à l’hôtel, un couple qui avait déjà un chien était loin de s’attendre à ce que son séjour lui fasse rencontrer le futur membre de la famille. Entre cette dernière et le quadrupède appelé Calhoun, cela a été l’amour au premier regard.

Le Park on Main n’est pas un hôtel comme les autres. Situé à Highlands en Caroline du Nord (Etats-Unis), cet établissement est dog-friendly. Autrement dit, les chiens de ses clients y sont les bienvenus et tout y est mis en œuvre pour garantir leur bien-être. L’autre grande particularité de ce site d’hébergement est qu’il accueille d’autres canidés en attente d’adoption.



Ces derniers proviennent du refuge de l’association locale Cashiers-Highlands Humane Society. Depuis 2015, un partenariat liant le Park on Main à la structure d’accueil permet aux clients de faire la connaissance des chiens adoptables et d’interagir avec eux. Grâce à cela, les pensionnaires du refuge ont davantage de visibilité et voient leurs chances de trouver leurs foyers pour toujours augmenter.

L’initiative a ainsi permis à près de 30 chiens de rejoindre leurs nouvelles familles. L’un de ces chanceux toutous est Calhoun. Chien croisé de 8 ans, il était arrivé au refuge en tant qu’errant en juillet 2023. Il vit désormais dans le Tennessee voisin aux côtés de Sydney Haykel, le compagnon de cette dernière et leur autre chien appelé Goober.



Sydney Haykel était tombée sous le charme de Calhoun en le rencontrant récemment lors de son séjour à l’hôtel avec son fiancé. « La cliente a emmené Calhoun dans sa chambre et en promenade », explique Devon Allio, le directeur général du Park on Main, à WMTV 15 News.



Le couple avait très vite réalisé que son entente avec Calhoun était parfaite. Si Sydney Haykel était ensuite rentrée au Tennessee sans ce chien, elle n’arrêtait pas de penser à lui. La connexion était d’autant plus forte qu’il rappelait à la jeune femme son précédent chien, disparu quelque temps auparavant.



« Nous sommes très heureux qu'il ait trouvé sa maison pour toujours »

Elle a fini par contacter la Cashiers-Highlands Humane Society pour demander si Calhoun était toujours à la recherche d’une famille. L’association lui ayant répondu par l’affirmative, Sydney Haykel s’est empressée d’officialiser son adoption.

Elle et l’équipe du refuge ont convenu d’un lieu de rendez-vous à mi-chemin entre Highlands et Nashville. C’est là que les joyeuses retrouvailles se sont déroulées. « Nous sommes juste tombés amoureux de lui et sommes heureux de le ramener à la maison », confie Sydney Haykel.



Calhoun a pu découvrir sa nouvelle maison quelques heures plus tard. « C'est un jour triste pour nous, mais nous sommes également très heureux qu'il ait trouvé sa maison pour toujours », conclut Devon Allio.

