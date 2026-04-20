Un Malinois de la police survit à des blessures par balles infligées par un cambrioleur qu'un 2e chien policier parvient à appréhender

Touché par balles lors d’une intervention, le chien policier Apple a finalement survécu grâce à une opération d’urgence réussie. Son état est désormais stable et son rétablissement complet est attendu, une issue rassurante après des heures d’inquiétude.

Un chien policier a été opéré en urgence après avoir été blessé par balles par le cambrioleur qu'il tentait d'interpeller, rapportait WPLG Local 10 le dimanche 19 avril. Les nouvelles au sujet de son état de santé sont rassurantes.

Les faits avaient eu lieu le samedi 18 avril dans le quartier de Lauderdale Manors, à Fort Lauderdale en Floride (Etats-Unis). Peu avant 19h25 locales, les forces de l'ordre étaient intervenues après une tentative de cambriolage.

Jerome Lytle, un habitant, raconte avoir entendu un hélicoptère de la police survoler le secteur et vu « 5 ou 6 véhicules [de patrouille] un peu plus haut sur la route, à l’intersection. Ils avaient bloqué le passage, donc personne ne pouvait passer. »

Le suspect avait rapidement été localisé. Le chien policier Apple était sur les lieux aux côtés de son maître, l'agent Guzman. Le Berger Belge Malinois s'était lancé à la poursuite de l'individu, qui essayait de prendre la fuite.

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K9s United / Facebook

Ce dernier a alors sorti son arme à feu et tiré sur le quadrupède à plusieurs reprises, le blessant grièvement.

L'agent Guzman s'est empressé d'emmener Apple aux urgences vétérinaires. Le chien a aussitôt subi une intervention chirurgicale qui lui a sauvé la vie.

Entretemps, un 2e chien policier est intervenu et a réussi à immobiliser le tireur. Blessé, celui-ci a été transporté à l'hôpital.

Le lendemain, la police de Fort Lauderdale a annoncé que l'opération s'était bien passée pour Apple et que son état était stable. Il devrait se rétablir complètement après la convalescence. Son maître est à son chevet.



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