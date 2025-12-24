Appelés pour un logement laissé à l’abandon, des policiers découvrent une portée de chiots incapable de tenir debout puis d'autres chiens vivant dans l'insalubrité

Dans nord-ouest de l’Angleterre, une intervention policière a mis au jour une situation de négligence canine d’une rare gravité. Découverts affaiblis et livrés à eux-mêmes dans un environnement insalubre, plusieurs chiots et chiens ont pu être secourus à temps et confiés à des professionnels pour recevoir les soins urgents dont ils avaient besoin. Leur détenteur a été mis face à ses responsabilités devant la justice.

11 chiens, dont 7 chiots, étaient détenus dans des conditions déplorables par un homme de 32 ans à Cleator, dans le comté de Cumbria en Angleterre. Les canidés avaient tous été sauvés par les forces de l’ordre, et le prévenu a été condamné 10 mois plus tard, rapportait la BBC .

Reggie Bennett a, en effet, plaidé coupable de 5 chefs d'accusation liés au bien-être des chiens et d'un chef d'accusation de possession d'un American Bully XL (race interdite outre-Manche). Il s’est vu interdit d’avoir des animaux à vie. Il devra également verser 500 livres (440 euros) de dommages et intérêts à la police de Cumbria, effectuer 12 mois de travaux d’intérêt général et 10 jours d’activités de réinsertion.

La police était intervenue chez lui en janvier 2025. Les agents avaient observé que l’extérieur de la propriété était “délabré et jonché d’ordures”, d’après la procureure Pam Fee. A l’intérieur, le constat n’était pas plus reluisant ; ils avaient découvert une chienne appelée Bella et ses chiots, tous mal en point. Les jeunes canidés étaient gardés dans un enclos de fortune envahi par les déjections. Ils avaient dû être vermifugés, et leur mère traitée contre les acariens.



Photo d'illustration

“Certains avaient besoin d'une opération des yeux à cause de la consanguinité, et d'autres avaient les pattes orientées dans la mauvaise direction”, détaillait la procureure.

3 autres chiens, adultes, avaient ensuite été libérés d’une pièce de 4x2 mètres dont la porte était bloquée.

Une facture de 78 000 euros pour les soins et le placement des rescapés

Me David Wales, l’avocat de Reggie Bennett, a déclaré que son client était bien le propriétaire de l’American Bully XL appelé Max, mais pas des autres canidés, qui auraient appartenu à l’ami qui logeait avec lui. Il a ajouté que le prévenu souffrait de problèmes de santé mentale complexes et qu’il avait perdu son domicile.

De son côté, la procureure a rappelé que la police de Cumbria avait accumulé une facture de 67 300 livres (près de 78 000 euros) en traitements vétérinaires et en frais de chenil pour les chiens au cours des 310 nuits écoulées depuis leur saisie.

Ces derniers ont tous été pris en charge et soignés en vue d’un nouveau départ.