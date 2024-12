Un chien dévoré par les acariens trouve du secours et se métamorphose en quelques semaines

Goulash a longtemps erré dans les rues avec de graves soucis cutanés. Il souffrait et ne pouvait compter sur personne pour l’aider jusqu’à ce qu’un bon Samaritain le remarque. Pour la première fois de sa vie, la boule de poils a été soignée. Elle a gagné bien plus encore en touchant sa sauveteuse en plein cœur.

Goulash a traîné une gale démodectique pendant des semaines, laissant les acariens lui ronger la peau petit à petit. Le pauvre était en piteux état lorsque quelqu’un l’a découvert. Par chance, un refuge local a été mis au courant de sa situation. Celui-ci, spécialisé dans la prise en charge des maladies cutanées de ce type, a permis au chien de se métamorphoser au fil des jours.

En tant que chien errant, Goulash était vulnérable face aux maladies. Des acariens s’étaient logés sur sa peau et l’avaient infesté, entraînant des dommages sévères : « Lorsqu’un chien comme celui-ci a la gale Demodex, c’est comme si sa peau fondait. Les acariens Demodex font tomber les poils, et la peau devient alors très irritée », partageait Rochelle Steffen, fondatrice d’une association de sauvetage nommée Mac's Mission.

15/10 Foundation / Facebook

Un centre spécialisé

Cette dernière a choisi de se spécialiser dans le traitement des maladies cutanées telles que la gale, comme l’a précisé The Dodo. Alors, les membres de l’association et elle-même disposaient des traitements et de l’expertise nécessaires pour s’occuper de Goulash. Ce dernier a été emmené au centre et a commencé à être soigné.

Malgré la souffrance que lui causaient ses problèmes, le canidé n’avait pas une once d’agressivité en lui et se montrait optimiste : « Il n'a jamais cessé de remuer la queue », affirmait Rochelle. Pour la première fois de sa vie, on s’occupait de lui et il semblait le comprendre. Plusieurs bénévoles se sont relayés pour prendre soin de lui pendant sa convalescence. L’une d’eux, en particulier, a noué un lien spécial avec le rescapé.

Cette dernière l’a accueilli chez elle en tant que famille d’accueil et lui a fait comprendre qu’il ne manquerait plus jamais d’amour ou d’attention. Réciproquement, Goulash s’est montré très affectueux envers sa propriétaire temporaire : « C'est vraiment le chien le plus affectueux que j'aie jamais rencontré. Nous lui en sommes très reconnaissants », assurait cette dernière.

Quand son traitement s’est achevé et qu’il était prêt à rejoindre sa famille pour la vie, elle a compris qu’elle ne pouvait plus vivre sans ce rayon de soleil au quotidien et l’a officiellement adopté. Goulash a enduré beaucoup de choses, mais profite désormais d’un quotidien serein en compagnie de sa famille aimante.