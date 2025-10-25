La réaction légendaire d’un chien qui rencontre un cheval pour la première fois (vidéo)

Comme nos amis les toutous sortent fréquemment à l’occasion de promenades, ils ont l’habitude de croiser leurs congénères, observer des oiseaux, ou encore des chats. Il est toutefois bien plus rare de rencontrer des chevaux, alors lorsqu’un chien d’internet en a vu un pour la première fois, il a été particulièrement surpris.

Sur les réseaux sociaux, la réaction d’un chien après une rencontre avec un cheval est devenue virale. La vidéo, rapportée par Parade Pets et publiée sur de nombreuses plateformes sociales, a beaucoup amusé les internautes. Il faut dire que l’expression faciale du toutou en a dit long sur ce qu’il pensait de cette interaction !

Lorsqu’on parle de sociabilisation chez les chiens, on évoque généralement leurs relations avec les autres toutous ou les humains. De manière générale, il s’agit d’exposer son animal à ses congénères ou d’autres personnes pour qu’il s’habitue à leur présence et ne soit pas réactif en croisant des inconnus.

@jasper_thedog / TikTok

Une rencontre inattendue

Le chien de la vidéo, a priori de type Bouvier, a peut-être des amis canins ou humains, mais ce qui est sûr, c’est qu’il n’a jamais été confronté à un cheval. Du moins, il n’avait pas rencontré un tel animal avant le jour où le clip a été tourné. Sa réaction, mêlant surprise et peur, en est la preuve.

Dans la vidéo, le canidé est assis à l’intérieur d’une voiture. Le conducteur est à l’arrêt, ce qui permet à un cheval curieux de s’avancer vers l’automobile. L’équidé tend sa tête vers la vitre derrière laquelle se trouve le chien. La fenêtre est d’ailleurs baissée, ce qui permet à l’animal d’approcher ses nasaux. En le voyant, le toutou se fige et semble vouloir s’enfoncer dans son siège pour disparaître. Il lance un regard inquiet à la drôle de bête qu’il ne connaît pas et ne bouge pas d’un cil !

Dans la section des commentaires, les internautes étaient hilares face à la réaction du quadrupède. Ils ont imaginé ce qu’il aurait pu penser à ce moment : « Si je détourne le regard, il ne me verra pas », commentait une personne. Heureusement, le cheval était très amical et simplement curieux de le rencontrer. Pas sûr que le toutou ait vécu ce moment aussi positivement !