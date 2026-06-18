Une famille d'accueil s'attache tellement à la chienne la plus apathique que les bénévoles ait sauvée qu'elle finit par l'adopter (vidéo)

Daisy a passé plusieurs mois dans un refuge américain pratiquant facilement l’euthanasie. La chienne âgée et apeurée a heureusement été sauvée par l’association I Heart Dogs Rescue and Animal Haven (Warren, Michigan), qui l’a placée en famille d’accueil. Apathique et repliée sur elle-même à son arrivée, la boule de poils a appris à se détendre et à faire confiance aux humains grâce à ses bienfaiteurs. Au bout de plusieurs semaines, ces derniers ont décidé de l’adopter officiellement.

L’association I Heart Dogs Rescue and Animal Haven, basée à Warren aux États-Unis, a sauvé la vie d’une chienne nommée Daisy, qui a passé 3 mois ans un refuge du Tennessee pratiquant l’euthanasie « à grande échelle ». Comme le rapporte Newsweek, la chienne de 9 ans a ensuite été confiée à une femme répondant au nom de Sophia, qui s’est constituée famille d’accueil.

Les bénévoles savent peu de choses sur le passé de l’animal, mais pensent qu’elle a subi des actes de maltraitance en raison de son comportement. Il s’agit de la pensionnaire « la plus apathique qu’ils aient accueillie depuis longtemps ».

© @sophiaheikaa20 / TikTok (capture d'écran)

Une nouvelle vie

À son arrivée en famille d’accueil au début du mois de mai, Daisy refusait de sortir de la salle de bains. Repliée sur elle-même et évitant toute interaction, la chienne séniore a eu du mal à s’adapter à sa nouvelle vie.

Sophia et son conjoint ont fait preuve d’une grande patience pour l’aider à reprendre confiance. Ils ont notamment pris l’habitude de s’assoir à ses côtés pour la réconforter du mieux qu’ils pouvaient.

Une semaine plus tard, Daisy a commencé à se détendre. Petit à petit, elle a compris qu’elle pouvait sortir de sa coquille en toute sécurité. Comme le révèlent nos confrères, la chienne s’est mise à courir à l’extérieur, à marcher en laisse dans le quartier et à se prélasser dans des paniers douillets. Plus elle s’ouvrait, plus le couple s’attachait à elle !

« Lui montrer que tous les humains ne sont pas mauvais »

Le 14 mai, Sophia et son compagnon ont décidé de la garder pour toujours. Ils ont adopté la belle Daisy ! « Nous l’adorons et nous la gâtons autant que possible, confie son adoptante, notre objectif est aussi de lui montrer que tous les humains ne sont pas mauvais et de regagner sa confiance. »

Grâce à son foyer d’accueil, devenu son foyer d’adoption, la chienne découvre le bonheur de la vie de famille et continue d’évoluer positivement. « Cela me rend tellement heureuse de savoir qu’elle ne passera plus jamais un seul jour dans un refuge pour ses vieux jours », conclut Sophia.

@sophiaheikaa20 Daisys favorite part of the day: night walks with mom and dad ???? ? Sailor Song - Gigi Perez

Le conseil de Woopets : comment aider un chien peureux à retrouver confiance en l’humain ?

Qu’il ait vécu une mauvaise expérience, un abandon ou simplement un manque de socialisation, il est essentiel de respecter le rythme du chien peureux. Forcer le contact ou chercher à le rassurer de manière excessive peut parfois avoir l’effet inverse.

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Pour reconstruire ce lien, privilégiez les interactions positives : proposez des friandises, jouez ensemble, effectuez des promenades dans des environnements calmes et récompensez chaque initiative. Les gestes doux, une voix posée et une routine rassurante contribuent également à le sécuriser.

De plus, il est important d’apprendre à lire son langage corporel. Un chien qui détourne le regard, se fige ou recule, exprime son inconfort et a besoin d’espace. Lorsqu’il s’approche de lui-même, il montre qu’il est prêt à avancer.

La confiance d’un toutou ne se décrète pas, elle se construit jour après jour. Avec de la bienveillance, de la régularité et des expériences positives répétées, la plupart des chiens finissent par comprendre que les humains peuvent être une source de sécurité et de réconfort.