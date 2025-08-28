Alors que son propre toutou est absent, il surprend le chien de ses voisins dans sa maison, en flagrant délit de vol de jouets (vidéo)

Au cours du mois de juillet, Nathan Timmel a eu une belle surprise… Un matin, il a surpris un intrus dans sa maison en flagrant délit de vol. Le cambrioleur n’était autre que le chien de son voisin, en train de dérober l’un des jouets de son compagnon à 4 pattes !

La vie serait beaucoup moins amusante sans nos amis les animaux. Sur TikTok, un homme répondant au nom de Nathan Timmel a publié une vidéo insolite, qui a été vue plus de 181 000 fois et a reçu 20 000 mentions « j’aime ».

Dans ce clip, relayé par The Dodo, on peut voir un toutou sortir de la maison à travers une chatière, en tenant un jouet entre les dents. Jusqu’ici, rien d’étonnant… Mais comme l’explique l’auteur de la vidéo, il s’agit d’un flagrant délit de vol !

Pas un, mais 2 chiens dans la maison !

En effet, Nathan Timmel a surpris le chien de son voisin en train de dérober l’une des peluches de son fidèle compagnon (baptisé affectueusement Alexander Puppington). Dans le clip, on voit le voleur gratter le tapis en tenant fermement son petit trésor. Puis, il essaye de passer à travers la chatière, en évitant de croiser le regard du témoin.

Après quelques tentatives infructueuses, la boule de poils réussit à s’échapper avec le jouet et retourne tranquillement chez elle, heureuse de sa prise du jour.

« Lucky est entré dans ma maison pour voler des jouets », déclare Nathan au micro du Dodo. Toutefois, ce n’était pas le seul intrus présent ce matin-là ! L’autre chienne du voisin, nommée Margot, se baladait également à l’intérieur.

« Elle n’était pas filmée, car elle trouvait d’autres choses intéressantes à renifler, pas des jouets à voler, ajoute-t-il, les 2 chiens entrent et sortent de notre maison sans arrêt lorsque la chatière est ouverte, donc cela se produit de manière aléatoire. »

« Lucky et Margot sont tous les 2 les bienvenus »

Pendant que Lucky et Margot faisaient leurs petites affaires chez Nathan, Alexander rendait visite… à son voisin ! Comme l’explique Nathan, « c’est une chose courante ».

« Lucky et Margot sont tous les 2 les bienvenus quand ils veulent nous rendre visite », conclut-il. Quant au jouet volé d’Alexander, aucune inquiétude à avoir, car « cela fait partie des échanges ».