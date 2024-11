Une femme adopte le chien de ses voisins contre leur volonté face à leur comportement irresponsable

Sur les réseaux sociaux, une femme a raconté de quelle manière le chien de ses voisins était devenu le sien. L’adoption de l’animal, jugée légitime par de nombreux utilisateurs, a amplifié les conflits entre la dame et les anciens propriétaires du canidé. Toutefois, il s’agit d’un choix qu’elle ne regrette pas.

Sur la plateforme sociale Reddit, une utilisatrice connue sous le pseudonyme @Regular_Marsupial_13 a partagé un récit qui lui tenait à cœur. Elle a évoqué ses conflits avec ses voisins depuis qu’elle a adopté leur chien. Lequel était négligé par ceux-ci.

La femme et ses proches connaissaient très bien l’animal, car il errait constamment dans la rue : « Mon voisin d'à côté avait un chien qu'il laissait constamment courir librement pendant la journée pendant qu'il était au travail, même si nous vivons en ville », écrivait-elle dans une publication relayée par The Mirror.

photo d'illustration

Un chien en danger

La narratrice a affirmé avoir vu l’animal se mettre en danger à plusieurs reprises. Elle a d’ailleurs déclaré qu’il a déjà été renversé par une voiture, ce qui lui a valu une blessure à vie. Par ailleurs, de nombreux passants s’inquiétaient pour lui, ne sachant s’il appartenait à quelqu’un ou non. Les seuls qui ne semblaient pas se préoccuper du quadrupède étaient ses maîtres.

Un jour, l’animal a été récupéré par la fourrière et s’est retrouvé dans un refuge. Il n’avait pas de puce électronique, mais ses propriétaires pouvaient se manifester dans la semaine suivant sa capture pour le ramener chez eux. Comme les sauveteurs n’ont eu aucune nouvelle, ils l’ont placé à l’adoption.

A lire aussi : Un homme lit une histoire à son Golden Retriever pour le détendre et l'aider à s'endormir (vidéo)

Des conflits de voisinage

@Regular_Marsupial_13 est tombée sur la photo du quadrupède en scrutant les réseaux sociaux et a décidé d’aller le chercher. Elle ne souhaitait pas le rendre à ses propriétaires, sachant qu’il n’était pas en sécurité auprès d’eux. Alors, elle l’a officiellement adopté, ce qui a mis ses voisins en colère : « Ils sont furieux et nous accusent d'avoir volé le chien [...] Ils ont appelé la police. Nous avons pu prouver qu'ils avaient abandonné le chien et nous l'avons adopté légalement au refuge » écrivait la femme.

Aujourd’hui, le toutou ne manque de rien auprès de sa nouvelle famille. Laquelle craint toutefois des représailles de la part de ses voisins, toujours aussi mécontents malgré leur rôle dans cette affaire.